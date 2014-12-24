《信报》：中国法治反贪 必须脱掉权术色彩

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（12月24日社评）
12月22日冬至，本该家家户户团圆吃饭，中国官方网上媒体却有专栏题为：“计划有变，今晚吃不上饺子啦。”所谓计划，含沙射影的对象是令计划，因为刚好在冬至之夜，这位全国政协副主席、中央统战部部长出事了，涉嫌严重违纪，接受组织调查，令计划无法安稳妥当回家吃上一口暖意洋溢的冬至饭。
令计划在胡锦涛主政期间曾任中国中央办公厅主任，素有“大内总管”之誉，位极人臣，权倾一时，如今涉嫌严重违纪而受查，虽然官方尚未公布具体详情，不知到底干犯何罪，但八九不离十又是中央打老虎的大动作，苍蝇老虎一起打已是中国的“新常态”。
常说“冬至大过年”，其中一个原因极具象征意义。冬至过了这最黑暗的一天，日照时间变得愈来愈久，大有“否极泰来”、光明渐渐压倒黑暗之意。光明是不是压倒黑暗？若从严格的法治角度来说，中国远远未臻光明之境，因为打老虎始终难脱权斗况味，某程度而言是透过权术的施为来巩固江山，选择性执法存疑，谈不上真正的法治。
权术施为的目的，当然是消灭异己，中国式法治脱不掉权术色彩，剪除“新四人帮”就像清朝皇帝康熙削三藩，对于中国究竟是福是祸？
由于反贪往往与权术挂鈎，所以少不免是选择性执法，令计划不知违了什么纪，已经乌纱不保了，有些权贵即使被揭发出有迹可寻的涉腐情节，却也安然无事。
中国反贪决心之大是毋庸置疑的，问题是若不能辅之以真正的法治精神、严谨的防贪肃贪机制，中华复兴盛世的前景始终挥不去阴影。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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