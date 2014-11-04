《信报》：缉拿外逃贪官 国际合作不该「分赃不匀」

（11月4日社评）

捉贼当然最好拿赃，拿了赃之后又如何呢？原来可以分赃。中国雷厉风行在全球各地追捕外逃贪官的反腐行动，得到欧洲、美国和澳洲等国家支持，当中的诱因赫然是「利之所在」，中国贪官卷款潜逃的巨额贼赃可以按比例分享，协助缉拿made in China腐败官僚归案的国家，至少可分享赃款的四至五成，最高甚至是八二分账，外国占八，中国占二。

关于被没收资产的处置，中国此前没有分享机制，现在慢慢改变，中国禁毒法已明确规定，可和外国分享被没收的资产，去年与加拿大签订受益追缴和分享的协议。

根据美国《全球金融诚信》去年所发表的报告，2002年至2011年，中国外逃的贪官近2万人，非法资金外流超过1万亿美元，假如当中的80%都「肥水流向别人田」，中国式依法治贪的代价不可谓不亏大本矣。

因此，我们认为中国有关当局必须向外国据理力争，把分赃的比率下调至合理的水平。按照2005年生效的《联合国反腐败公约》，各签约国皆有义务为「国际反腐败斗争」作出贡献，通力合作追缴非法资产；尤为重要的是，该公约确立了「被贪污的公款必须返还」的原则。

中国外交部指出，截至今年九月，已与63个国家缔结司法协助、引渡和移管被判刑人等条约，期望开展追逃缴赃合作，共同打击贪腐。数以亿计的赃款当然不能掉以轻心沦为「二度贪腐」的觊觎目标，如果能好好作「二次利用」，其去向亦具足够透明度，依法治国的反贪防腐便显得更加理直气壮。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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