香港《明报》：中国换届年将现新挑战

（2月22日社评）

北京进入人大政协「两会」最后筹备期。今年「两会」将拉开两重帷幕，一重是中国新五年规划「开局之年」，一重是中共十九大前「换届之年」。如果说「开局之年」带来希望，则「换届之年」从来就要面对重大挑战。

今年「换届之年」，理论上内地所有政党都要换届。其中在野的「民主党派」因为只是「参政议政」者，影响不大。而执政的中国共产党，将启动省、市、县、乡4级地方党委换届，那是为明年中共十九大换届做「组织准备」，也为后年国家机构大换届做人事铺垫，事关重大。

巨无霸大党政治工程，习近平执政首度主导

中共是全球巨无霸大党，党员有8700万之多，基层支部算起大小党组织有430万个。中共党组织呈金字塔形，塔尖是中央政治局常委会，塔基由乡、县、市、省4级地方党委一层层堆砌上去。五年一度大换届，由乡级地方党委开动，到省级地方新党委组成，才为中共全国党代表大会搭好框架。

今次中共4级地方党委换届，涉及党委数目多达20万个，大换届1月起步，完成组织动员、层层部署，真正全面动作，要由3月两会之后展开，到年底省级地方党委换届开始。

具体来说，按照中共中央部署，从年初开始，将有400多个市州、2,700多个县区、3.5万个乡镇的地方党委及数以万计的国企党委陆续换届。然后下半年开始，31个省、自治区和直辖市省级党委陆续换届，最迟不超过明年上半年完成。

这一换届规模庞大、持续跨年，乃重大政治工程，更有两层不同过往的意思，一是这是习近平为新核心的中共本届领导层，首度自行主持的换届，故赋予「新形势、新任务、新要求」的「三新」定位；二是今次大换届，是在3年全力「打老虎」之后的层层大换班，所以要求更加严格，从民主测评、个别谈话到走访调查，一点不能马虎，严防再有大批干部的「带病提拔」。

老虎未清山头争斗激,习核心树权威压诸侯

为正在铺开的省市县乡4级地方党委大换届，中共中央提出「选配换」的换届「三字经」，即要求「选出忠诚乾净担当的好干部，配出结构优功能强的好班子，换出心齐气顺劲足的好面貌」。到了地方，又在中央的「三字经」之外，再行加码，如四川省委书记王东明就提出「换届四要」之说，即「要绘出思路清措施实的好蓝图，要选出忠诚乾净担当的好干部，要配出结构优功能强的好班子，要以铁的纪律确保换届风清气正」。

然而不管怎样作顶层设计、层层加码，今年的「换届年」，仍将有重大冲击波，其中首先是政治冲击波。中共虽说不像外国政党，「党外有党，党内有派」，换届不涉及在野党的压力，不涉及公开的内部派系挑战，但党内仍有不同隐形山头，山头势力平时隐而不现，换届关键时刻必有动作。同时，中共的干部腐败有想像不到的严重，「小老虎」众多，不是一两年就可清理乾净。大换届时领导班底要重组，护盘和清盘之争，将会更加激烈。

为应对「换届年」的政治挑战，中共中央以三招应对，一是提出「五个严禁、十七个不准」的纪律，将之定为「换届年」的「高压线」和「防火墙」；二是开始提出习近平为党的「新核心」，希望以进一步树立习的权威，压地方诸侯令行禁止，在换届中与中央保持政治一致；三是偷师经济宏观调控，在人事安排上「微调预调」，减少震荡。目前中央对31个省级地区的省委书记和省长人事安排，至少三分之一即约10个省级地区已有预调。另有三分之一省级地区也作好预备安排。

今次「换届年」还有不同过往的重大经济挑战。这一挑战，就是经济维稳与「换届经济」的叠加。

不作为叠加投资冲动,换届经济挑战将更大

「换届年」要求政经大势稳定的配合，然而今年虽值「十三五」规划开局年，中国经济仍有不稳之势，经济增长能不能止住下滑趋势已有疑问，还有去产能、去库存等结构性调整推动带出的冲击，如果再加上环球经济变局的压力，经济层面的挑战，高过以往多个「换届年」。

与此同时，「换届经济」又与经济不稳叠加。所谓「换届经济」，是指现行体制下，地方既有「人走政息」的隐忧，也有「新官上任三把火」投资冲动。「换届年」通常是地方经济脱轨之年，担心将走者会减缓步伐观风向，急欲上位者会出新招博出位，由之而现的「换届经济」，就花样叠现。而「换届年」的政治挑战，或可由高压的政治纪律来约束，其经济挑战则不易应对。

当然，在诸多内在挑战之外，中共今年还面临更复杂的外部环境挑战，这包括中美关系恶化后的多重压力，也包括诸如台湾民进党重新执政、官方所指的香港「激进分离」新涌现的困扰，都将令中国的「换届年」难以一帆风顺。