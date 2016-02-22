香港《经济日报》：中证监新主席三大艰难挑战

（2月22日社评）

因内地股市连番折腾而备受批评的中国证监会主席肖钢，终被中央免除职务。

接火棒的新任主席刘士余，须克服赢取市场信心、做好平稳退市、稳步推股改助经济改革此3大挑战。

肖钢免职 新团队须赢信心

肖钢行将被免职的传言，过去半年已流传不绝。平情而论，内地股市连番折腾的责任，不尽在肖钢身上。例如，去年中内地叫停股市过度融资引爆A股急跌之前，肖钢早就提出要为A股过度融资拆弹，但资金泛滥、银行纷以创新产品大举放大股市杠杆等，都不在肖钢职权内，且以内地国情，股改与救市等重大举措，亦非肖钢所能决定。

然而，中证监内部贪腐严重，如主席助理张育军、副主席姚刚已涉贪受查等；中证监去年救市、今年初推股市熔断机制等粗疏劣拙，肖钢作为主席责无旁贷，故其遭免职不但合理，亦是体现了官员问责，当然，客观上亦为内地股民消消气。

内地股市以至金融问题盘根错节、利益团体势力庞大，当然不是主席的人事变动可以解决；低迷的A股纵因之现反弹，亦不可能因此扭转大形势。

惟人事变动始终是个推动变化的契机，接火棒的原农行董事长刘士余，最少有3大任务要做好。

其一，外界戏言，A股政策落实折腾不断，是因为懂股市的大都已因贪腐受查去职，接手的却又是外行人，此恐怕并非全属无理嘲讽。刘士余的首要任务，就是要建立深晓金融尤其股市，而又廉洁的团队，以能制定现实又有效的政策，且能有序有力落实时，又能维持市场运作的公正，逐步赢取市场对中证监、对A股的信心。

其二，中央去年救市时国家队大举扫入的股票，要回归市场虽遥遥无期，但一些行政措施，包括暂停新股上市、禁止大股东沽售等举措，则会在今年内陆续解禁，如何尽快但平稳地让这些措施退市，避免触动A股暴升暴跌，是一大考验。

平稳退市 股改助促进经改

其三，是继续有序推行股改，协助中央推动完善发展多层次资本市场，更好与实体经济对接的大政方针，此中短期内有助稳定内地经济增长，中长期更有利经济改革，释放经改红利，惟这些都是改革深水区，恐掣肘与地雷不少。

肖钢去职体现了问责，但肖钢要去职正凸显了内地股市与股市监管问题重重，中证监需要向自己及股市动手术，故刘士余走马上任接手的，不但是职权，更是艰巨的任务。