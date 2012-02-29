香港《经济日报》：解读业绩五法门

2月29日

解读业绩五法门 /林瑞芬

汇丰 0005.HK 股价昨曾跌1.45港元,收69.15港元,跌0.45港元.大多券商维持汇丰投资评级,看淡的续看淡,如里昂维持建议”沽出”,目标价57港元.野村及高盛最乐观,目标价分别为89港元及90港元.市场普遍认为,由於汇丰在控制成本上未算有特别大成效,加上欧美业务复苏能力仍有疑问,故维持其评级不变.技术上,汇丰受制250天线71港元而回,是次业绩基本符合市场预期,在欧债问题未有突破性转淡现象前,料股价回调,密集区65-67港元料可发挥一定支持作用.

看通汇丰不容易,但其所公布的营运目标,可否达到,为券商评核方法之一.目前最考股民的是市场人士如何解读业绩,不宜单以盈利表面升跌去判断.友邦保险 1299.HK 截至2011年11月底止的全年度总收益减少21.8%至143.88亿美元,纯利下跌40.8%至16亿美元.然而,友邦期内新业务价值按年上升40%,令市场看好,股价在业绩後攀升.

至于股价昨爆升16%至6.83港元的玖龙纸业 2689.HK,也是在盈利倒退下抽升.截至去年12月底止的上半年度,玖纸少赚34%.在股价抽升、事後孔明拆局下,就看到是个半年度赚8.48亿元人民币,但相对上一财年下半年的盈利约7.14亿元人民币,却有所增长.

此外,集团在盈利倒退下维持派息,董事长张茵又指因经济大环境改善及原材料价格经调整後,毛利率将不会再下跌,料可提价,在上半年度每吨纸盈利达200元人民币,料下半年度可逾200元人民币.看股价如此大反弹,暂可判断市场较认同前景乐观的预测.花旗表示,玖纸利润率次季已见底,料下半年度回升及盈利可受惠欧元兑美元及人民币进一步贬值,维持”买入”及目标价8.4港元.反而,汇丰却建议”减持”,悲观地看4港元.

看通业绩表,是一门学问,但离不开以下5个关键.按半年或按季对比:按半年度甚至按季度拆解,以玖纸为例,拆解半年度业绩方知盈利非表面般差.看核心EBITDA或盈利增长数:公司或以投资物业公平值上升、非经常性收入入帐,谷高最终盈利数字.而核心业务EBITDA或盈利,方真正反映经营能力变化.检视业务达标与否:如利丰 0494.HK、汇丰 0005.HK 及思捷 0330.HK 均有设定未来目标,是否达标,视为公司高管能力指标.

留意新产品或新业务指引:往绩是过去式,未来才重要,如友邦新业务价值代表增长.同样,见TCL通讯 2618.HK 2011年第4季业绩都是令人失望,但管理层就给予指示将大幅增加智能电话销售比重,事实其有能力,市场相信,股价昨抽升13.8%.成本与收入解构:成本视乎原材料,收入看产品售价.产品售价回升更为关键,如是行业龙头给予提示较可信.(003)

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内房股前景,关键在政策 /余少文

中国内地股市八连升,国企指数显着回升并收复周一失地.中资股陆续派发去年业绩,内房股盈利继续录得高增长,个别内房股以股代息,或反映中国调控压力下卖楼难度上升,内房股今年盈利难有惊喜.国企指数昨日升221点或1.9%,收11,761点,成交额微降至135亿港元,只有三分二主板H股可以随大市上升.

而红筹指数升50点或1.2%收4,212点,成交额升至47亿港元.至於3月国指期指低水16点,相信内银股在3月底陆续公布业绩下,低水情况可能扩大,以反映内银股除息因素,故投资者不用过於担心.虽然中国内地股市八连升,除非能升破周一高位,否则最乐观是在现水平整固,消化A股过去两个月升幅.而国指过去一个月亦在11,500点上落,令技术指标之一的保历加通道持续收窄,保历加通道收窄是反映大市处於待变阶段,可以急升也可以急跌,若然急升应可突破12,000点,相反急跌则要看11,000点能否守得住,若然看错方向,一定要认错及离场.

踏入3月,已指出即将召开的全国人大及政协会议应该无料到,市场焦点应该放在中资股去年业绩身上,到3月下旬至4月则转移到今年第一季业绩身上.由於3月中下旬是派发成绩高峰期,目前派发成绩表的中资股不会太多,昨日则见碧桂园 2007.HK、中国海外宏洋 0081.HK 等内房股发成绩表,盈利增长不俗.

碧桂园去年合同销售金额升31%至432亿元人民币,销售建筑面积升15%至687万平方米.宏洋去年合约销售额也升87%至77亿元人民币.但碧桂园突然宣布以股代息,当中涉及22亿元人民币股息占去年现金资产比重28%,至于公司长期负债上升64%至235亿元人民币,当中150亿元人民币是优先票据或换股债券,银行借款也升58%至74亿元人民币.

而宏洋前年每股末期息仍有0.1港元,但今次盈利增长下反而减少一半派息,虽派红股安抚股东,惟其长期负债上升71%至41亿港元,当中26亿港元来自借款.过去至今都不喜欢红股,因为获得的红股要一段时间才到手,惟眼见碧桂园和宏洋似乎想预留更多现金作经营之用,应该是受到中国调控措施影响.(010)