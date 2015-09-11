香港《文汇报》：中国不是世界经济风险之源

（9月11日社评）

国务院总理李克强昨天在夏季达沃斯论坛开幕式上发表特别致辞，指出中国经济「虽然稳中有难，但总体是机遇大于挑战」。李克强更援引大量事实来强调中国经济未来会更好，中国经济有巨大潜力和内在韧性。中国不是世界经济风险之源，而是世界经济增长的动力源之一。这充分显示出中国政府对目前国内经济发展充满信心，显示中国是一个负责任的大国，不仅不会向外输出危机，相反，当前正在采取必要的定向调控、相机调控、精准调控，不超发货币、不搞大规模强刺激，主要依靠改革增强经济活力，从而为世界经济的全面复苏和保持增长作出新贡献。

目前，全球经济出现许多不明朗的因素，主要货币的汇率出现波动、长期低通胀、持续内外部失衡、公共债务居高不下和地缘政治紧张等风险，更是给全球经济带来了重大挑战，而中国作为世界第二大经济体的一举一动，都备受瞩目。的确，中国经济现时遇到了一些困难，除了一些反映经济状况的数据不甚理想外，最新公布的内地上月通胀率达2%，略高于市场预期；反映生产原料物价指数的工业品出厂价8月份同比下降5.9%，跌幅略高于市场预期，有经济专家认为，这显示经济出现了「滞胀」的迹象。

困难当前，外界都在观察中国政府按照什么样的思路、用怎样的方式去解决。李克强总理昨天的致辞就全面回答了这些问题，也向世界传达了多个方面值得重视的经济政策走向。首先，中国政府对未来经济发展始终是充满信心，尽管一些数据显示，中国经济增长放缓，但基本面没有改变。支撑中国经济的，并非只有独木一根，而是「四梁八柱」，因而具有很强的抗冲击能力和韧性。加上中国地域幅员辽阔，产业类型多样，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程处在深入推进阶段，蕴含着扩大内需的强劲需求，从而为中国经济保持增长提供了坚实的基础。

其次，中国政府面对经济出现的一些问题，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。没有超发货币，没有搞大规模强刺激，主要依靠改革增强经济活力，运用「大众创业、万众创新」的理念，促进就业、促进发展、激活经济潜力，搞活实体经济。这样既稳定了经济，也为下一步调控留下了空间。也就是说，中国并没有像西方某些主要国家那样，靠「量化宽松」的货币政策来转嫁或输出危机，而是依靠自身的努力，依靠改革来激发经济体内强大的活力，来应对困难，克服危机。这充分体现出中国作为一个负责任大国的风范和实力。

事实上，中国经济运行保持在合理区间，总体上还是在平稳健康发展之中， 上半年中国经济总量在超过10万亿美元基础上同比增长7%，这7%一年的增量超过了过去10%增长时期。服务业占国内生产总值比重上升到49.5%，消费对经济增长贡献率达60%，高技术产业增速明显快于整体工业，信息、文化、健康、旅游等消费需求旺盛。中国经济也在继续惠及世界，今年上半年，中国对世界经济增长贡献率在30%左右。这些事实都雄辩地说明了世界经济需要一个稳定增长的中国，而中国也正在努力地改革和发展之中，相信在正确的方针指导之下，暂时的困难一定能够克服，维持经济适度增长的目标也一定能够实现。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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