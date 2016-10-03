《信报》：德银燃眉之急非难解 金融改革乏力更堪忧

（10月3日社评）

踏入十月，是金融市场惯常多事之秋，远的往事有一九八三年十月中港元江河日下衍生联系滙率、八七年十月下旬全球股灾香港停市四天，近年最大的震撼首推仍令人历历在目的二○○八年秋天雷曼兄弟破产，进而引爆金融海啸及其后延绵的马拉松QE量宽政策。至于今年秋天，大家最担心全球最大银行之一的德国德意志银行（德银），面对美国司法部的天价罚单，有可能陷入流动性危机，恐将沦为「雷曼翻版」并触发新一轮全球动荡。

德银的病况不属于偶发性，本年初市场已惊传其应急可换股债券（CoCo债券）有违约风险，即时吓到环球资产市场「脚软」，各地主要股市连日急挫。后来德银力证有力偿还债务，原以为危机告一段落。岂料到近日，美国司法部又因德银于二○○八年违规销售按揭抵押证券（MBS），要求该行缴付一百四十亿美元（约一千零九十二亿港元）作为和解费用。由于德银去年已录得六十八亿美元巨额亏损，资本充足率捉襟见肘，现在再面临巨额罚单，加上德国政府已明言不会出手打救，难怪市场担心德银会步上雷曼兄弟后尘，因流动性短缺而破产收场。

诚然，当年雷曼兄弟因为次按投资损失惨重，导致严重资不抵债，若不由外部大力注资救援便穷途末路，难以续命；与之相比，德银目前情况未至于这么危急，该行行政总裁克赖恩强调，账上有多达二千一百五十亿欧罗（约一万八千七百亿港元）流动性储备，覆盖率超过百分之一百二十，一时三刻内不会面临支付危机，眼前最大问题只在于美国司法部的天价罚单。

美国政府八年前出乎意料地拒绝打救雷曼兄弟，引发后来猛烈冲击全球的金融海啸，此一决定至今仍备受争议。故此乐观来看，美国当局应已汲取教训，处理德银问题时将更审慎，顾及潜在的严重后果。另一边厢，德国总理默克尔虽明言坚持原则，不会在财务上向德银注资打救，但该国政府据报已循外交渠道跟美国协商，促请降低罚款以免「一拍两散」。美国司法部高层亦回应称，德银若展现合作态度，可考虑降低罚款金额。据法新社在周末报导，双方讨价还价后，罚款或大减超过一半，至五十四亿美元，让德银不致会赔到破产。同时，德银也正在洽售英国保险业务等资产，务求快速套现资金。

姑勿论德银危机能否善了，但这场危机之萌芽，已再一次证明在雷曼破产及量宽实施八年后的今日，环球金融体系仍然十分脆弱。事实上，市场现时担心德银的安危之余，更因见识过雷曼倒闭的破坏力，忧虑会引发另一番连锁效应，令意大利、西班牙等地同样疲弱的银行业也爆发危机。与此同时，在量宽强力灌水八年后，美国和欧洲经济仍缺乏显着起色，部分资产价格却因货币泛滥而畸形飙升，贫富悬殊更形恶化。

当然，世事不能马后炮论断，有人或许会说，若从来没推行过量化宽松，环球金融体系可能早已崩溃，世界经济亦陷入超级大萧条，比现在情况凄惨得多。很明显量宽相当于「买时间」，凭大水漫灌撑住大局，让金融体系和经济有时间慢慢纠错和修复；例如德银今次因二○○八年违规销售按揭抵押证券，跟美国司法部谈判和解，其实亦是修复过程之一环。

然而，量宽实施至今易放难收，即使美国联储局去年底恢复加息，各地政府却似仍停滞于「买时间」自我麻醉阶段，对于如何理顺及巩固金融体系，欠缺更积极的改革部署，德银危机既是警号也是病征。相对于德银的燃眉之急，各地当局之缺乏远见和执行力则是更长远的忧虑，令人对环球金融体系和经济重归健壮不感乐观。继续火中取栗的投资者须做好心理准备，就算德银今次可以跨过难关，环球市场短期内的明浪暗涌依然伴随着大大小小同类危机。

身在德国的香港金管局总裁陈德霖，也嘲讽评级机构穆迪近十年从未估中过香港经济的实力。所以，在这个谁都信不过、政策主导价值的年代，惟有自己寻求安全地带避凶，别贪婪。