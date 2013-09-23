《信报》：德国大选揭盅 援欧方针难变

(9月23日社评)

德国昨天举行大选，民调显示现任总理默克尔可望三度连任。不过，她领导的基督教民主联盟却料无法掌握过半议席，但相信换届政府对欧洲政策不会出现重大改变。

大选举行前夕，与基民盟联合执政的自由民主党支持率不断下滑，一旦自民党失利，默克尔便难免需要与中间偏左的社会民主党合作，或被迫在紧缩程度上作出微调。

另一方面，高调要求南欧债务国退出欧罗区的「德国另类选择」政党，今次也得到近5%支持度，若其进入联邦议会，也有机会成为纾解欧债危机政策的干扰因素。

默克尔始终坚持，负债国必须实行改革，作为援助前提；并强调欧盟成员在牵涉本身的问题上，应有更多话语权，反映德国政府维护本国利益的同时，亦愿意继续推进欧洲整合。反对党除抨击默克尔政府坚持财政紧缩，亦提不出有效的政策构想。因此，新一届政府的欧洲政策，相信不会出现戏剧性转变，充其量只会作出微调。

照目前现况看，欧债危机最危险的阶段已经过去。在德国大选前，欧洲议会和欧洲央行就新金融监管达成妥协，赋予欧洲央行监管银行的权力。德国政府换届后，最先面对纾解欧债危机的工作，是在10月与12月两次欧盟峰会上，确定设立银行业联盟清算机构和筹措结算资金的安排，彻底稳定欧洲银行体系。

换届政府在欧洲政策上预料不会出现重大改变，在欧债危机逐步得到缓和的大局下，德国选民如今不仅愿意再给予默克尔带领德国的机会，也使欧洲的整合，在各国无论是自愿或被迫进行结构改革下，继续蹒跚前行。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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