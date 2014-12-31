《明报》：邓小平论50年不变，高瞻远瞩有现实意义

（12月31日社评）

30年前旧事，物换星移，人面全非。当年签署《中英联合声明》，邓小平与英国首相戴卓尔夫人会谈时，提到他对“一国两制” 50年不变的两个考虑，所显示宽容大度，很值得重温参考。

香港之于国家，是否已无可资利用之处？答案肯定不是。香港仍有对内、对外的窗口作用。首先，内地一些大城市于城市硬体建设，虽然斐然可观，但是社会软件机制，香港仍然明显超前，有可供内地城市参考之处；其次，中国与国际接轨，香港的桥梁角色和作用，在法制健全、法治予投资者充分信心信任情况下，即使从长远看来，也看不到内地城市可以取代。再者，例如人民币走向国际，成为可兑换国际货币，香港人民币离岸中心起到的作用，上海也难以企及。

以往国家利用香港，在1949年之前和之后，因为有港英管治，国家与香港不存在权力结构关系，即使回归之后到今天，中央与香港的权力关系也不明显，而历来“权力疏离”的结果，香港各个阶段对内地的正面作用甚至贡献，昭昭在目。现在中央强调突显对香港的全面管治权，这个无可争议的宪制关系，若折射在日后中央与香港互动，香港在中央“贴身”领导下的窗口、桥梁、外引内联等作用，与以往有什么不同，值得留意。这是50年不变之下的新事物、新议题。

由于近年的政治争拗，影响各方面发展，香港现况于台湾朝野，视为负面教材，他们对香港式的一国两制，大多数抗拒。不过，即使如此，香港的示范单位作用不会完全消失，香港情况转好或转坏，对于台湾都会有参考作用。邓小平说“一国两制”50年不变与台湾有关，仍然是进行式，并没有过时。(A03)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。