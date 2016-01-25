香港《明报》：中国外交今年的三条主线

（1月25日社评）

国家主席习近平刚结束中东之旅，是中国今年外交的首战。中央最高领导人的年度首次出访，从来都被赋予特殊意义，今次习近平中东行也不例外，在其拉开的外访帷幕下，透出了中国今年外交方略的三条主线。

今年对中国来说是相当特别的一年，就外交层面而言，是全面施行＂统筹内外两个大局＂之首年，意即外交不仅再只扮演内政的的辅助角色，而要跟内政平分秋色了。这一方面是因中国国际地位的改变，另一方面也是中国的发展令其转变国际战略，于是外交的角色变得吃重了。

外交更加吃重，在中国外交中分量最重的＂元首外交＂也在加码，所以习近平开年就出远门，还去中国领导人罕有踏足的地方。

习近平主政三年三个新年度首访，全都有特别蕴含，即一是保持理念，首访国是友好国家，且是待强化关系之友；二要传递信号，向外界发放中国外交的年度重点；三是对内定调，主席开路，全年外交工作就此跟上。

所以，习近平新年度首访，不仅可看与往访3国间的政经往还，还可一窥今年中国外交的三大主线。

第一条相当明晰的主线，即今年外交，首重力推＂一带一路＂。结合新的五年规划开局，＂丝绸之路经济带＂和＂21世纪海上丝绸之路＂这＂一带一路＂战略，今年也将全面推动，成为今年中国外交一大主线。

习近平选中东首访，跟＂一带一路＂战略有重要关连。如果注意到中东地区其实是＂丝绸之路经济带＂和＂21世纪海上丝绸之路＂的交汇点，沙特、埃及和伊朗3国都是亚投行的创始会员国，就会发现，习近平今次首访，选定中东，择出3国，正是要对外发放信号，对内作好动员，今年中国外交，要在＂一带一路＂大框架下，以经贸合作为轴，以政治关系为翼，令＂一带一路＂战略能以点带线，全面铺开。

如果说习近平年度首访，对＂一带一路＂直奔主题，对第二条外交主线中美关系来说，则是＂围魏救赵＂。

中美关系从来就是中国外交的最大重点，今年更成焦点，这是因为今年是美国的大选之年，美国大选之年，中国问题从来就成话题，中美关系还时常在这一年份成为问题，今年不仅没有例外，还因中国的崛起和美国的＂重返亚太＂而出现南海等诸多矛盾。这些矛盾令中美关系处于新的＂僵持＂状态，今年因美国大选，美国两党主要参选人都可能令中美关系走向更硬更僵。

习近平去年就筹备访问中东，因中东冲突变局而搁置，这次决定到访赶上另一节点，就是美国和欧洲刚解除对伊朗的主要经济与金融制裁，伊朗事隔30多年再回国际体系，这不仅令伊朗情势大变，也令中东地缘格局重组，从而影响到整个国际战略格局。

中东局势目前更加波谲云诡，美欧诸国有意＂重返伊朗＂的背景下，习近平出人意外首访中东，以＂中国方案＂强势介入，不仅体现中国＂大国外交＂的新理念，要成为全球治理机制的改革者，也令美国在其高度关注的中东议题上有所忌惮，为中国外交获取一个战略支点。

中国外交今年一条新的主线，是与中美关系有关连的＂涉台外交＂。台湾问题在过去8年的两岸关系和平发展新局中，本已开始淡出中美关系，但因台湾大选后，再度政党轮替，今年重返原位。

一提起＂涉台外交＂，很多人会直接想到两岸间过去8年的＂外交休兵＂是否结束，台湾仅存的22个邦交国是否会成为两岸争夺的外交战场。其实这不是重点，虽然泛绿直指过去8年的两岸＂外交休兵＂是台湾的＂外交休克＂，民进党执政，一定会＂外交重振＂，在加入国际组织甚至重返联合国上，都会出现两岸争持。 但更重要的，是美日议题。蔡英文刚当选台湾总统，日本首相安倍晋三等政要高调致贺，美国前副国务卿伯恩斯就赶赴拜会蔡英文。这些动作，被认为是获取蔡英文作出政策承诺和外交交底的作为。

美日两国支持蔡英文上台，是公开的秘密，蔡英文有必要在上台前对美日有所回馈。于美国而言，在承诺不急独下，回归对美国＂重返亚太＂的配合，在所必然；于日本而言，强化台日关系甚至＂联合抗中＂，也成为利之所在。

在中美关系＂僵冷＂、中日关系＂冰冷＂背景下，蔡英文上台后的美日台的新三角关系，就成为中国外交的新挑战，＂涉台外交＂于此上升到今年中国外交的新主线之一。中国提前在美日台都有一定影响力的中东地区布局，在新出炉的《中国与阿拉伯国家政策文件》中，再度强调一中政策，正是这条主线的反映。（完）