香港《文汇报》：香港迪士尼应加快扩建应对挑战

（6月17日社评）

上海迪士尼昨日盛大开幕，中国拥有两个迪士尼的格局正式启动。尽管各方的基本看法，是两个乐园特色、客路各不相同，完全可以并存共荣；但新乐园带来的挑战，始终是客观存在，越早谋划对策就越主动。特区政府作为香港迪士尼的大股东，应该看到挑战，并化挑战为前进的动力，一方面应督促管理层，全面提升经营管理，努力开拓更多客源；另方面，督促和协调有关各方，尽快拿出第二期全面扩建的方案并尽早建成，让香港迪士尼继续成为香港最具吸引力的旅游基础设施之一。

随着上海迪士尼正式开园，在中国究竟能否容纳下两个迪士尼的问题，由讨论正式变成现实的检验。商务及经济发展局局长苏锦梁认为，本港及上海的迪士尼乐园定位和客源不同，香港的迪士尼定位是国际，会继续丰富乐园的内容，包括陆续推出新项目，以及有新酒店落成。旅游界立法会议员姚思荣也表示，上海迪士尼乐园开幕，不会对本港旅客人数造成即时影响，但若本港迪士尼不进一步推出新项目，相信半年后就会有旅客减少的压力。

的确，从美国的经验看，一个地域庞大、人口众多的区域，可以有两个迪士尼并存。 诞生于1955年的全球第一座迪士尼乐园--美国加州迪士尼乐园，也曾感受过类似的「同伴压力」。1971年，位于佛罗里达州的迪士尼世界开幕，它的总面积是加州迪士尼的数十倍，童话城堡是加州迪士尼城堡的两倍大，拥有四个主题公园、两个水上乐园、五个高尔夫球场和23家度假酒店。从数字上看，当时这个年轻的乐园，似乎把它的老前辈比了下去。但在乐园管理层的巧妙安排和精心营运下，构成了两座迪士尼各有所长，平分秋色的完美格局：一个铺张盛大、一个小巧精致，一个新颖前卫、一个经典怀旧，都受到游客锺爱。2015年，佛罗里达州迪士尼世界接待超过2000万人次，成为全球最受欢迎的主题公园，加州迪士尼以1800万人次紧随其后，名列第二。

两个迪士尼的故事，带给人们深刻启示，就是事在人为，关键是要把挑战视为推动，把压力变成动力，把危机化为机遇。对于香港迪士尼来说，目前制约其进一步发展的因素来自两方面，一是香港整体旅游业不景气，加上少数反对派「赶客」的负面影响还没有消除，导致游客有所减少；二是乐园面积较小，新的吸引力不够。对于前者，要靠全社会的共同努力去改变。至于后者，则是乐园自身要解决的问题。特区政府作为乐园的最大股东，必须对已经投入的公帑负起最大的责任。目前当务之急，是要加快乐园的扩建工程，让乐园有更多吸引游客的项目，让游客有更广阔的游玩空间。因此，政府必须想方设法克服扩建的困难，督促美方股东尽快拿出完整而有特色的扩建方案，让有关工程尽快落实，全面增加香港迪士尼的吸引力。

总之，香港需要一个面积更大、管理更完善和更具吸引力的迪士尼，才能与上海迪士尼比翼齐飞，同创辉煌，共同构成中国区域旅游发展的双城童话。