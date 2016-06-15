香港《信报》：沪迪园开幕硬件胜 港迪园魅力未必输

（6月15日社评）

千呼万唤的上海迪士尼乐园（简称沪迪园）昨天起举行一连三日的开幕庆典，明天正式开放，与香港迪士尼乐园（简称港迪园）争一日之长短。究竟鹿死谁手？还是各擅胜场？相信是不少人关心的后续发展，毕竟这个在大中华境内一门双杰（全球而言则是一门六杰）的主题公园，牵涉到庞大的旅游经济效益，互别苗头的结果影响到很多人赖以维生的饭碗。

新开幕的沪迪园拥有的绝对优势是面积大得多，堪称「世界真细小小小」的港迪园受到先天限制，这方面根本无法比拟，可以说是未打先输。另一方面，沪迪园大部分设施都是香港没有的，甚至是全球唯一，例如探险岛、宝藏湾以及中文版《狮子王》歌舞剧等等，难怪内地客十分期待，简直是未开幕先兴奋，有人扬言毋须再来香港忍受摩肩接踵之苦。谈及票价，沪迪园的非假日门票是三百七十元人民币，比香港的五百三十九港元（折算约四百五十六元人民币）便宜。

综观以上三点，上海完胜香港，难免予人一种忧心预感。须知道，港迪园不久前公布的二○一五财政年度业绩显示，整体入场人次同比下降百分之九点三，跌至六百八十万人次，其中内地游客入场人次同比减少百分之二十三，营业收入五十一亿港元，亏损接近一亿五千万港元。假如沪迪园真的造成显着的抢客效应，港迪园渴望扭亏为盈肯定难上加难，间接让香港的整体旅游业受挫。

当然，港迪园不会坐以待毙，近日宣布推出一系列亚洲独有的《星球大战》娱乐项目，务求为游客呈现全新体验。香港迪士尼乐园度假区行政总裁刘永基表示，不同地区的迪士尼乐园有不同的特色，港迪园的游客主要来自内地华南地区、东南亚和香港本地，并不担心沪迪园的开幕会对香港的经营带来影响。

港方乐园主管是否乐观过甚？不妨参考一下内地传媒的比较。《广州日报》的报导指出，在餐饮价格方面，沪迪园比港迪园稍贵，至于交通时间及费用，广州人花一百二十八元人民币就能坐直通巴士前往香港，全程不过两小时，即日来回亦可；但广州到上海，无论乘搭任何交通工具都必须耗上半天时间，而且交通费昂贵好几倍。该报记者以两个广州三口家庭分别在上海与香港迪士尼的消费作对比，上海消费为七千八百七十三元人民币，香港消费仅五千二百六十七元人民币。结论是，广州人南下香港更划算，上海不一定是他们探访米奇老鼠的首选。由此看来，乐园主管的乐观有一定的客观基础。

最近深圳网民有一篇颇受热议的「潮文」，同样值得借监，文章题为「为什么香港屯门比福田中心区更吸引我？」内容大意是说，福田中心区尽管有气派非凡的高楼林立，君临天下的气势显露无遗，然而那些大厦，外形差不多，高度差不多，气质差不多，如同一个个并列的火柴盒，缺乏气质和魅力。屯门没有福田中心区那么多高楼，但交通线路多样化，与商业楼宇巧妙地无缝对接，设计者想得周到，连通道亦铺设了地毯，高度人性化令深圳人感到震撼。潮文的结语是这样说的：深圳不缺少高楼，深圳缺少精细化的城市管理，投入再多，但仍然感觉不如香港方便。

如果说屯门比福田更加吸引内地人的原因是人性化的城市管理，那么港迪园是不是能够以气质和魅力取胜？可否在硬件不如人的情况之下，依靠软实力与沪迪园一决高下？先天不足，后天补救，缺乏天然资源的香港历来都是这样化腐朽为神奇，所以港式米奇老鼠不一定处于必输之局。不要忘记，「世界真细小小小」的下一句，是「小得真奇妙妙妙」。若然以小胜大，真个妙不可言！