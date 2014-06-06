香港《经济日报》：全力抢救经济 欧央先打信心战

（6月6日社评） -

欧央行总裁德拉吉昨公布比市场预期更宽松的货币政策，欧洲股市闻声弹升。德拉吉此举，是深知通缩阴霾下，须以震撼手段方能赢取市场信心，才能换取时间催谷经济增长。

德拉吉了解要赢取市场信心，要走在市场之先，相信此是他昨天出重锤组合拳，为市场带来惊喜的底因。

更何况，德拉吉深知降基准利率与存款负利率，远不足以推动经济。其一，基准利率本已处0.25厘的超低水平，再降至0.15厘的实质差别极为有限。

其二，银行并不缺乏资金，但因对经济前景信心不足，故银行给企业的贷款持续减少，反而将大量资金存放于不付利息的欧央。现时欧央宣布负利率，即反过来对银行存放于欧央的超额储备征收0.1%利息，显然是要赶钱出央行，惟银行提走超额存款后，会否冒风险贷出资金，却非负利率可以左右，实体经济可能仍难受惠。

故此，德拉吉既要震撼市场，又面对上述两个难题，遂一举多管齐下，除减息及负利率外，还宣布将推为期4年，设特定对象的放水措施，驱使银行贷款予非金融企业，估计初始金额已达4,000亿欧元；并延长现时放宽抵押品限制的做法；还会加快购买抵押证券计划的前期工作等。

以市场昨天的反应看，德拉吉的心战初步是成功的，但后续效果如何，却不无疑问，因央行力挽危机的能力虽在金融海啸中得到证实，但提振经济方面则未见显效，美国、日本的量宽经验都反映吃力不讨好。美日央行做不到的，欧央德拉吉是否能人所不能呢？惟几可肯定的是，正因任务的艰巨，德拉吉的宽松措施很可能陆续有来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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