香港《文汇报》：欧洲央行量宽是双刃剑

（1月23日社评）

为应对欧元区的通缩风险及刺激区内经济的需要，欧洲央行决定扩大资产购买计划，每月购买资产600亿欧元，直至明年9月底结束。欧洲央行推行量化宽松措施是一把双刃剑，虽可缓解美国联储局退市和加息的影响，但将加大国际金融市场震荡，新兴市场管理跨境资本流动和汇率预期的难度也会增加。

欧元区一直没有从6年多前的全球金融危机中恢复元气。欧元区去年11月份失业率为11.5%，远高于美国和英国。欧元区去年12月份消费者价格指数同比下降0.2%，远低于欧洲央行设定的2%的通胀目标，有出现长时间削弱经济的通缩危险。欧洲央行认为需要大力度采取行动，才能使由19个成员国组成的欧元区重现繁荣。总裁德拉吉说，资产购买计划会一直实施，直至见到通胀率具持续发展势头，重返2%的通胀目标。

欧洲央行量宽，在一定程度上可缓解美国联储局退市加息的影响。美联储退出量化宽松并走向加息是必然的趋势，美国的经济形势在好转，为加息提供了空间。这对亚洲地区的开放型经济体会有冲击，包括影响资金流动及资产价格。金管局总裁陈德霖早前表示，当美国加息，其息率较港息为高，由2008年起流入香港银行体系、高达1000亿美元的热钱将会流走。欧洲央行量宽，可以在一定程度上缓解美国联储局退市加息的影响。

欧洲和日本加大量宽，美国却退市加息，世界主要经济体货币政策背驰，使环球经济环境变得复杂。如果美国复苏持续一段长时间，同时推动全球需求反弹，强美元对环球经济会带来利好局面。不过，如果强美元只是反映美国与欧洲、日本的货币政策背驰，会对新兴市场构成危险。新兴市场货币、股票价格对美元走势相当敏感，美元强、商品弱的话，会吸引资金由新兴市场流走，转移到美元资产，导致新兴市场货币及流动性收紧。一旦资本大规模从新兴市场恐慌流出，将加大国际金融市场震荡。面对世界主要经济体货币政策分化，投资者宜小心处理风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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