香港《信报》：德拉吉擅捉心理 玩QE技高一筹

（12月2日社评）

地球是圆的，正当美国联储局蓄势在本月加息收水之际，欧洲央行却不断吹风准备扩大量化宽松（QE）规模，并会把目前已处于负值的央行存款利率进一步下调，变相向囤积现金的银行加重罚息。无论是鼓吹放水的时机或预期力度，都显示出欧央行行长德拉吉政治手腕了得，尤其擅于捕捉市场心理。

透过QE印银纸刺激经济增长和制造通胀，在金融海啸后成为潮流甚至救市独步丹方，由于欧央行今年才开始QE，往后应还可以多推几轮。不过，至今只有率先QE的美国修成正果；日本紧随其后加码量宽，经济未见明显起色；欧洲想照办煮碗以图复兴，看来不易。因为金钱并非万能，QE亦非每个国家都合用。话虽如此，在德拉吉精挑时机下，不论QE是否立竿见影，加码后经济有改善仍是甚有保证的结果。

由于欧央行事先张扬，市场早已预计加码QE及进一步减息乃势在必行，十二月开会议息时谁够胆让投资者失望？否则，股滙债市必定有强烈反应（哪管欧央行多印银纸只属锦上添花，难如美国QE般产生强大的刺激力）。

联储局先后推出三轮QE，放水量庞大，但最终成败关键不在于钱多钱少，而是美国经济结构比较有弹性，自我调节能力较强，工商企业惯于在逆境时手起刀落裁员，银行等金融机构狠心撇账，以求尽快完成调整，重新出发。相对而言，QE印钞更像是一个铺垫，把利率压低，方便企业发债借平钱，催谷起股市则为股价减压，助企业渡难关。

欧央行在今年三月启动QE，每月买债六百亿欧罗直至明年九月，与美国的各轮QE不遑多让，经济却无大反应，问题出在经济不平衡，结构调整掣肘太多。欧罗区表面上是一个整体，成员国的状况和DNA其实相差很远，深陷债务危机的欧猪国家亟需提升企业效率、调整工资结构、改革政府财政等，才能重拾竞争力。可是受共用单一货币欧罗制约，欧罗区内滙率固定，货币政策难以推动成员国之间的结构调整，银行也不热中把钱借出去，QE只有利于龙头大国。

日本的情况差不多，大幅扩大量宽以来，经济表现反反覆覆，制造通胀的效果欠奉，迟迟未达标，归根究柢是「安倍三支箭」的第三箭（结构改革）软弱无力。所以同样是QE，为何只有美国真的复苏过来，日本无起色，欧洲也成效不彰，关隘不在于印银纸，而是经济结构本身。

如果以国内生产总值（GDP）除以货币供应(M2)来衡量货币流转速度，美英欧日四个主要经济体都放缓，惟美国的货币流转速度仍属最快，英国次之，欧罗区排第三，日本包尾兼大落后。货币流转速度慢，一定程度上反映资金需求不活跃，企业没诱因增加投资，个人欠意欲增加消费，对央行印银纸无大反应。QE最实际的作用就是炒高资产价格，让投资市场乐极忘形。

不过，对欧罗区不用看得太悲观，在未推出QE之前，整体经济已在改善中，今年以来综合采购经理指数(PMI)处于扩张水平，经济也保持增长，当然速度偏慢，但至少没有停滞或收缩，难怪市场质疑欧央行是否有必要这么快便加码。

至于「过低的通胀」这个QE头号敌人，亦非真的那么凶猛，随着国际油价徘徊在现水平，踏入明年就会以今年的低油价作为比较基数，料届时变幅有限，物价下跌压力大为纾缓，通缩风险自可消减。

综观欧央行加码QE是一场必胜的游戏，不论有没有效果，欧罗区经济和通胀都正在渐入佳境，行长德拉吉徇众要求再放水，让市场更加自我感觉良好，玩政治和捉心理的手段高明，甚至比管理货币政策更精准。回看欧洲债务危机高峰期，当时初上任的德拉吉一句「不惜一切扞衞欧罗完整」，口舌便给已成功恢复市场信心，不费央行分毫即把危机化解，今次趁着经济势头不弱继续印银纸，令人错觉QE确见成效，同时谷起资产价格，投资者亦会高兴，德拉吉缔造出这个多赢结局，堪记一功。（完）