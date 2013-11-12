香港《经济日报》：借鉴网购狂热 李克强闯经改关

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（11月12日社评）
内地11月11日光棍节演成疯狂网购节，销情更胜美国感恩节。此因网购大减中间环节剥削，并提供公平交易平台。中央要释市场力量推经改，网购成功正堪借鉴。
近年，光棍节在网企大力推广下，变成每年一度的疯狂网购日。今年光棍节网购额，全日成交逾350亿元人民币，高于目标的300亿元人民币，较去年美国感恩节「网络星期一」的19.8亿美元高逾倍。
内地网购火红，部分原因与美国相同，即中美两国地域皆辽阔，网购对商家及消费者均更灵活。惟内地网购成功，更因实体零售市场存两大弊病。
其一，中间环节层层剥削。内地流通渠道不畅，如地方政府山头主义，对外地货设重重税费关卡；又或国企等利益集团垄断市场；供应商囤货居奇，以哄抬价格等。网购正好让厂家、年轻创业者提供薄利多销平台，打破中间环节层层剥削。
其二，内地产品质量监管不彰，内地网购虽未能亲自接触实物，却有公平、透明的评监机制，让消费者反馈购物经验，看哪些店家获较多好评。且购物网更会将被多次投诉的不良网店除牌，消费者网购获得切实的购物保障。
总理李克强日前盛赞网购，相信更应因网购的成功经验，对力推经改的李克强是一大借鉴。皆因内地经济亦面临利益集团藉官商勾结的权力、或垄断地位侵扰市场，打击民企，剥削民众。
故中央要赢经改关，关键还在简政放权，约束地方诸侯窒碍竞争，更要建立更完善、清晰的规管制度和游戏规则，一如网企在互联网上公平竞赛，如此才能打通经济淤塞，为中国经济的未来注入源源动力。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。