香港《经济日报》：借鉴网购狂热 李克强闯经改关

（11月12日社评）

内地11月11日光棍节演成疯狂网购节，销情更胜美国感恩节。此因网购大减中间环节剥削，并提供公平交易平台。中央要释市场力量推经改，网购成功正堪借鉴。

近年，光棍节在网企大力推广下，变成每年一度的疯狂网购日。今年光棍节网购额，全日成交逾350亿元人民币，高于目标的300亿元人民币，较去年美国感恩节「网络星期一」的19.8亿美元高逾倍。

内地网购火红，部分原因与美国相同，即中美两国地域皆辽阔，网购对商家及消费者均更灵活。惟内地网购成功，更因实体零售市场存两大弊病。

其一，中间环节层层剥削。内地流通渠道不畅，如地方政府山头主义，对外地货设重重税费关卡；又或国企等利益集团垄断市场；供应商囤货居奇，以哄抬价格等。网购正好让厂家、年轻创业者提供薄利多销平台，打破中间环节层层剥削。

其二，内地产品质量监管不彰，内地网购虽未能亲自接触实物，却有公平、透明的评监机制，让消费者反馈购物经验，看哪些店家获较多好评。且购物网更会将被多次投诉的不良网店除牌，消费者网购获得切实的购物保障。

总理李克强日前盛赞网购，相信更应因网购的成功经验，对力推经改的李克强是一大借鉴。皆因内地经济亦面临利益集团藉官商勾结的权力、或垄断地位侵扰市场，打击民企，剥削民众。

故中央要赢经改关，关键还在简政放权，约束地方诸侯窒碍竞争，更要建立更完善、清晰的规管制度和游戏规则，一如网企在互联网上公平竞赛，如此才能打通经济淤塞，为中国经济的未来注入源源动力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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