香港《经济日报》：欧洲经济止跌 复苏仍无期

（8月15日社评）

欧元区第二季经济按季正增长，市场不乏唱好欧洲复苏之声。惟欧洲是否真正见底言之尚早，在欧债阴霾未散、银行放贷乏力、内需难振等等沉疴未癒下，恐在弱复苏与衰退间浮沉。

近期欧洲经济频传捷报，如部分欧猪国失业率下降，且多家大行吹捧欧洲复苏，欧股在个多月来累升近10%。欧洲经济在过去2年深受欧债危机重创，现似残极见底。惟单凭一季数据，难证病重的欧洲将痊癒，欧洲经济可能只在零增长边缘徘徊，复苏之路更至少有三座大山障碍。

其一，欧债阴霾未散。欧央行去年9月扬言无限买债为欧债包底后，危机虽暂息，惟欧猪国债务问题仍续恶化。且欧洲经济若稍稳，德国势促欧猪国加码削赤，根本无余力推有为财政政策。

其二，银行放贷乏力。上半年欧元区银行信贷额度按年降0.4%，单计6月更跌1%。底因是欧债危机过后，欧银未痛定思痛收拾烂摊子，其后几次压力测试，更被指是向资产质素欠佳的银行放水。银行难有充裕资本放贷，更难为企业投资、民间消费注入新血。

其三，内需欲振难振。6月份欧元区17国整体失业率仍续高企在12.1%，欧猪国如西、希失业率更续高企在26%以上，民众饭碗不保，实难有充足的动力重振欧洲消费与内需。

欧洲要真见曙光，惟有推行根本改革，如劳工市场、福利制度与重整银行体系等，方能真正拆弹、重拾竞争力。更恐如日本般只能在弱复苏与衰退间浮沉。故欧洲经济最坏时期即使已过，好时光却远未来临。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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