香港《经济日报》：李克强打信心战 稳外资迎逆风

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（9月10日社评）
总理李克强昨在外媒撰文唱好内地经济，以稳国际对华信心，此因内地上季末突爆钱荒，外资对中国硬着陆担忧未息；亦因美国退市在即，他遂先为市场打防疫针，让稍后三中全会力推改革，营造稳定环境。
近期内地的经济数据均理想，不少外资投行纷调高今年内地经济增长预测，惟部分外资对内地经济回升韧力仍存疑。李克强遂向国际社会强调中国不会硬着陆，并乘内地经济渐好转之势，出口术强化外资对华信心，纾减内外两因素的不利影响。
其一，中央今年6月自制「钱荒」，倒逼金融体系改革，惟此令外资忧李克强硬推改革或致中国经济失速。李克强撰文正要阐明将续走改革开放之路，但仍把持续发展经济作首要施政目标。
其二，美国储局最快将在下周宣布减少买债，外资忧亚太走资潮将从南亚扩散至北亚，冲击中国。李克强遂在文中表明已汲取1997年亚洲金融风暴的教训，有信心迎战美国退市逆风。
李克强力稳外资信心，还有一个更深层原因，就是中共三中全会将会在11月召开，新城镇化、土地、财税等多项重大改革已如箭在弦，惟这些改革势触动既得利益者的利益，他们势伺机用种种藉口拖延改革的推出。
一个稳定的内外环境，而非在美国退市与改革折腾中多踩一脚，乘机唱淡，更有利于国家主席习近平与李克强等新领导班子按计划推动改革。
无论美国退市，又或中央调结构，内地经济难免折腾，惟李克强必须打赢这场外资信心战，才有望减少个中窒碍阵痛，赢取空间令改革红利持续发酵，推动中国经济升级转型。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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