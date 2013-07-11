香港《经济日报》：李克强稳增长 倒逼转型未松手

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
（7月11日社评）
在内地经济增长持续放缓下，总理李克强强调稳增长，遂惹市场憧憬中央将出招救经济。惟中央应只是要向国内外派定心丸，表明倒逼转型仍将继续。但中央须加力与市场沟通解释，才可减经济不必要折腾。
李克强前天到广西召开经济座谈会时表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，经济增长不会滑出「下限」，市场遂炒作中央短期内将如过去般再松银根。惟此恐误解李克强原意。
因李克强在会上亦称，中国必须靠经济转型升级，反映他最关心的是续推经济转型，故他不会如过去般，再藉放水与大兴土木。当然，李克强提出要使经济增长与就业等不滑出下限，并非无因，就是要藉此对国内与国际市场加强沟通。
国内方面，中央应已察知经济减速的最大隐忧，是内地民众与企业对经济预期过犹不及，若以为经济将失控急坠，令经济失速的忧虑自我实现。故李克强藉提出经济与就业保下限，表明中央对经济放缓心中有底。
国际方面，环球各国对中国新领导层主动让经济减速会否拖累他国经济极忧心，国际对华忧心太重，或将触发资金从中国撤走。李克强强调经济形势可控，有助缓减国际忧虑。
况且，中央倒逼转型的手段，已冲击地方政府等利益集团，他们正图炒作经济急坠风险图逼中央松手。李克强更须明确表态，以正视听。
李克强主动向市场表态固可取，但仍不足够。中央须继续向市场阐明其政策立场与取向，增加国内与国际对中国经济发展的信心，倒逼转型与未来一系列经济改革才可走得更稳。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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