香港《经济日报》：人币升A股跌 三大心魔待解

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（10月29日社评）
人民币汇价受热钱推动屡创新高,惟中国股市未受热钱气氛感染并不升反跌.中国股汇市走势背驰,反映无论热钱或中国投资者,仍受中央货币政策取向、经济反弹力度与企业盈利前景等三大心魔困扰,令A股市场疲不能兴.
热钱对A股过门不入的怪现象,反映无论国际大鳄与中国投资者,均对投资A股缺乏信心.此相信是因三大心魔仍紧系投资者心头,令A股积弱难振.
其一,对中央货币政策的疑虑.近期中国货币政策现偏紧讯号,人民银行未有为部分逆回购资金续期,变相连续两周在公开市场抽走近3,000亿元流动性.投资者更忧热钱重临,将令中央加码抽银根.
惟中央应无意收紧货币政策,因环球经济前景仍欠佳,中国经济仍需偏松的货币政策支撑.但放松步伐会因形势调整,中央亦确忧热钱会推高通胀与楼价,影响社会稳定,故除非环球经济再明显恶化,否则如下调存准率、逆回购释资金等放松货币的步伐可能略放慢.
其二,对经济反弹力度的担忧.市场虽普遍相信中国经济已见底,惟对经济反弹力度却存疑.外部方面,外围经济前景仍欠佳,刚结束的秋季广交会成交额便较去年同期跌逾7%;内部方面,中央只图经济保持稳定而推行结构性调整,而非如09年般狠谷短期经济.故中国经济短期未必现V形反弹,更可能是略反弹而横行.
其三,对企业盈利前景的忧虑.投资者入市不但看宏观经济,更看企业盈利,但从过去一年多来看,企业盈利下跌的压力,远甚於经济下行压力.此因一方面外需与内需均较预期差,更令产品出厂价面临下调压力;另一方面企业又面临原材料、劳动力等成本不断攀升.在蜡烛两头烧下,今年首8个月工业利润倒退逾3%,上月工业利润虽回复正增长,惟反弹能否持续仍需观察.
平情而论,今年中国经济增长将逾7%,手执全球牛耳,上海股市盈率仅约11倍,估值并不算高,且在热钱临门下,市场亦不缺资金.惟投资者仍受上述三大心魔困扰,中国股市何时转势,外界必须留意中国投资者何时可解开这些心结.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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