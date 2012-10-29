香港《经济日报》：人币升A股跌 三大心魔待解

（10月29日社评）

人民币汇价受热钱推动屡创新高,惟中国股市未受热钱气氛感染并不升反跌.中国股汇市走势背驰,反映无论热钱或中国投资者,仍受中央货币政策取向、经济反弹力度与企业盈利前景等三大心魔困扰,令A股市场疲不能兴.

热钱对A股过门不入的怪现象,反映无论国际大鳄与中国投资者,均对投资A股缺乏信心.此相信是因三大心魔仍紧系投资者心头,令A股积弱难振.

其一,对中央货币政策的疑虑.近期中国货币政策现偏紧讯号,人民银行未有为部分逆回购资金续期,变相连续两周在公开市场抽走近3,000亿元流动性.投资者更忧热钱重临,将令中央加码抽银根.

惟中央应无意收紧货币政策,因环球经济前景仍欠佳,中国经济仍需偏松的货币政策支撑.但放松步伐会因形势调整,中央亦确忧热钱会推高通胀与楼价,影响社会稳定,故除非环球经济再明显恶化,否则如下调存准率、逆回购释资金等放松货币的步伐可能略放慢.

其二,对经济反弹力度的担忧.市场虽普遍相信中国经济已见底,惟对经济反弹力度却存疑.外部方面,外围经济前景仍欠佳,刚结束的秋季广交会成交额便较去年同期跌逾7%;内部方面,中央只图经济保持稳定而推行结构性调整,而非如09年般狠谷短期经济.故中国经济短期未必现V形反弹,更可能是略反弹而横行.

其三,对企业盈利前景的忧虑.投资者入市不但看宏观经济,更看企业盈利,但从过去一年多来看,企业盈利下跌的压力,远甚於经济下行压力.此因一方面外需与内需均较预期差,更令产品出厂价面临下调压力;另一方面企业又面临原材料、劳动力等成本不断攀升.在蜡烛两头烧下,今年首8个月工业利润倒退逾3%,上月工业利润虽回复正增长,惟反弹能否持续仍需观察.

平情而论,今年中国经济增长将逾7%,手执全球牛耳,上海股市盈率仅约11倍,估值并不算高,且在热钱临门下,市场亦不缺资金.惟投资者仍受上述三大心魔困扰,中国股市何时转势,外界必须留意中国投资者何时可解开这些心结.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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