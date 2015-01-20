香港《经济日报》：中央“呵护”A股 徒增暴升暴跌

（1月20日社评）

内地股市昨暴泻近8%，导火线是中央急煞杠杆交易，惟内地监管思维欠成熟，政策时松时紧，一再加剧股市暴升暴跌。中央务须营造公平、稳定游戏规则，才有望摆脱此恶性循环。

近月牛气冲天的A股昨突洗仓式暴跌，有市场人士形容A股恐慌俨如人踩人灾难。惟A股跌幅猛烈纵在意料之外，但有显着调整早在意料之中。

A股昨天的表现再次凸显其特性，就是易急升亦易急跌。此固与内地股市以散户主导的结构有关，在民间游资泛滥下，无论是炒股、炒楼、炒金、炒农产品等，散户皆如“大妈”般一窝蜂狂买、一见热潮冷却时就迅速鸟兽散，散户进锐退速，形成A股等内地投资市场快上快落的特质。

内地金融监管风格多年来未能走出“家长式”管治，干预心态太强，往往以呵护股市、促股市健康发展为名，一时大张旗鼓力谷牛市，一时又急踩煞车力防狂牛失控，监管态度未够成熟，往往加剧A股的暴升暴跌。

昨天A股暴跌正是个中显例，内地杠杆交易疯狂已持续近3个月，但初期中央却对当中的违规问题“只眼开只眼闭”，以“呵护”牛市，图尽快摆脱熊市；当杠杆交易违规问题日益严重，并开始影响金融稳定，A股升势又更显非理性化时，当局就急于猛踩煞车，叫停券商的杠杆交易业务，并强制斩仓，令A股再一次堕进一放就乱、一收就死的怪圈。

中央若要促A股成熟、健康发展，必须有更成熟的监管思维与手腕。个中关键，是必须要有清晰、恒常的监管标准，并作动态监察，就如券商杠杆交易猛增之初，就应密切紧盯是否存在违规，并促其马上纠正；若杠杆业务膨胀过急，则应促金融机构检讨能否承担风险、是否须补充资本等。这些监管准则更应严谨执行，莫图一时权宜选择性地实施，否则徒令市场混乱无序，催化急升急跌。

只有内地监管趋向成熟，营造公平、稳定的游戏规则，才能导引散户更理性投资，并吸引更多优质机构投资者长线持有A股，助A股健康成熟发展。若内地监管续便宜行事，政策时松时紧，A股势续沦为大上大落的大赌场。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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