香港《经济日报》：解世代鸿沟 港府学子沟通互谅

（11月27日社评）

警方旺角清路行动频现冲突，恐与大多支持占领的年轻一代裂痕更深。年轻人是香港未来，港府勿抱家长心态看他们所思所虑。年轻人亦要顾及现实与他人感受，避免理想沦为幻想。

不少年轻人除追求学有所用、安居乐业外，亦有价值观与道德上的强烈追求，如盼藉政治改革实现社会公平正义。而政改框架过紧与普遍港人尤其年轻人的期望有极大落差，更激发他们上街抗争。

港府虽一直强调重视年轻人，却未能预视政改引爆年轻人群起上街，凸显港府对年轻人想法掌握不足，由上而下式的青年政策制定模式，与年轻人所思所虑严重脱节，不但未能化解年轻人怨气，反令年轻人觉得港府不了解甚至漠视他们，世代鸿沟愈拉愈阔。

港府应痛定思痛，莫仅抱家长心态，而是诚心走入年轻人之中，虚心聆听，并吸纳年轻人进入谘询体制，令政府施政尤其青年政策，更贴近他们的真正需要。

要促进社会进步，绝非港府单方面的改变，年轻人亦要思考，他们虽是社会重要持份者，亦只是众多持份者之一，力争理想亦要尊重其他社会群组的感受与利益。且在满腔热诚为理想打拼之时，莫忘要在现实中奋斗。

占领运动令香港空前撕裂，港府有极大责任和市民尤其年轻人修补关系。惟年轻人亦要将心比己，顾及其他人苦处与现实难处，避免只讲理想不顾现实，变成穷追无法实现的幻想。

占领运动纵清场，亦只不过表面止血，香港仍严重内出血。占领者既应顺应民情退场，防止伤口再扩大，港府则有更大责任，拿出诚意与具体政策，治理香港的深层伤患。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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