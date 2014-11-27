香港《经济日报》：解世代鸿沟 港府学子沟通互谅

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（11月27日社评）
警方旺角清路行动频现冲突，恐与大多支持占领的年轻一代裂痕更深。年轻人是香港未来，港府勿抱家长心态看他们所思所虑。年轻人亦要顾及现实与他人感受，避免理想沦为幻想。
不少年轻人除追求学有所用、安居乐业外，亦有价值观与道德上的强烈追求，如盼藉政治改革实现社会公平正义。而政改框架过紧与普遍港人尤其年轻人的期望有极大落差，更激发他们上街抗争。
港府虽一直强调重视年轻人，却未能预视政改引爆年轻人群起上街，凸显港府对年轻人想法掌握不足，由上而下式的青年政策制定模式，与年轻人所思所虑严重脱节，不但未能化解年轻人怨气，反令年轻人觉得港府不了解甚至漠视他们，世代鸿沟愈拉愈阔。
港府应痛定思痛，莫仅抱家长心态，而是诚心走入年轻人之中，虚心聆听，并吸纳年轻人进入谘询体制，令政府施政尤其青年政策，更贴近他们的真正需要。
要促进社会进步，绝非港府单方面的改变，年轻人亦要思考，他们虽是社会重要持份者，亦只是众多持份者之一，力争理想亦要尊重其他社会群组的感受与利益。且在满腔热诚为理想打拼之时，莫忘要在现实中奋斗。
占领运动令香港空前撕裂，港府有极大责任和市民尤其年轻人修补关系。惟年轻人亦要将心比己，顾及其他人苦处与现实难处，避免只讲理想不顾现实，变成穷追无法实现的幻想。
占领运动纵清场，亦只不过表面止血，香港仍严重内出血。占领者既应顺应民情退场，防止伤口再扩大，港府则有更大责任，拿出诚意与具体政策，治理香港的深层伤患。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。