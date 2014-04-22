香港《经济日报》：美日各取所需 北京难安枕

(4月22日社评)

美国总统奥巴马明天将啓其亚洲之旅，首站将访日本，相信正是在奥巴马不欲过分刺激北京下，施压安倍晋三不能在他到访前夕参拜靖国神社，惟安倍仍趁靖国神社一连三日举行春祭，向神社捐献祭品。

此显示包括安倍的日本鹰派，制华基本立场强硬，未来仍会伺机挑衅北京，尤其希望藉中国威胁论，达至所谓的日本「国家正常化」，即将自衞队「正常化」为军队。

但事件更重要的是凸显美国虽在此敏感时期遏抑安倍，但却并未大力禁止其作小动作，甚或是接受安倍的做法，因美国对日的基本国策是又遏又用。

美国要遏日本，皆因日本作为美国在亚洲的马前卒，但在安倍领导下却一再擅自行动并过火位。

故奥巴马此行不无示警，如拒入住访日国宾通常下榻的迎宾馆，似刻意降低访日规格。

但另一方面，美国则要进一步发挥日本的战略杠杆作用，支持日本强化军事角色，例如美国支持日本通过「防衞装备转移三原则」。

此因美国仍然高度担心中国崛起对其亚洲政经利益的挑战，但又不愿远投大量资源、不愿与中国正面硬撞、更不愿牺牲能在中国经济发展中可得的经贸利益。

奥巴马此行到访日本、南韩、马来西亚与菲律宾，便大有加固围堵中国阵营的味道。

惟北京亦非坐待美国收紧围堵网，除加强与周边国家经贸外，外交部长王毅正访问南美四国，为国家主席习近平七月南美之旅做准备，续反攻美国后院。

华府表明奥巴马此行是重新强调美国对亚太区的持续关注，其具体成果如何，有待观察，加强围堵中国的用意则昭然若揭。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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