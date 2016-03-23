香港《星岛日报》：恐袭刺激排外欧陷恶性循环

（3月23日社评）

极端组织伊斯兰国在比利时首都布鲁塞尔，发动新一轮连环爆炸，死伤逾二百，是四个月前法国巴黎恐袭以来，欧洲死伤最严重的恐袭事件。伊斯兰国在敍利亚和伊拉克打的正规战形势不妙，在全球各地进行的恐怖活动，却仍然非常活跃。

今次三宗炸弹行动，两宗发生在机场离境大堂，分别靠近美国航空公司的登机柜位和美资星巴克咖啡店，余下一宗发生在欧盟委员会总部附近的地铁站，造成至少三十死和百多人受伤。

这种透过连环爆炸和袭击制造轰动效应的手法，在几年前的伦敦和几个月前的巴黎都发生过，是伊斯兰国惯用的恐袭模式。当中巴黎的一次，恐怖分子在短时间内分别在法兰西球场外、多处餐厅外，以及满座的巴塔克兰剧院音乐厅内，乱枪扫射或引爆炸弹，导致一百三十人死，三百多人伤。

其中一个有份参与行动的恐怖分子萨拉赫，被追缉四个月后，上星期五在布鲁塞尔落网。新一轮的恐袭，有向比利时报复的意味。此外，比利时与欧美联手对伊斯兰国空袭，布鲁塞尔又是欧洲政治中心，恐怖组织早已部署在这里行动，在萨拉赫被捕后，相信恐怖分子觉得事不宜迟，提早袭击。

去年十一月血洗巴黎后，伊斯兰国曾经发布在行动中自杀或被击毙的九个成员的短片，当中五个是法国人，两个是比利时人，另两个则是假借难民身分混入欧洲的中东人。伊斯兰国吸引了一些不满现状的欧洲人投奔，参加「圣战」，部分再回流祖国进行恐怖活动。

法国和比利时作为非洲前殖民地的宗主国，吸纳了不少来自非洲的伊斯兰信徒移民，但是未做好融合工作，大量非裔移民贫穷跨几代，经济差失业率高，年轻人看不到出路，奔赴伊斯兰国者，法国以一千二百人居首，但是论人口比例则比利时最多，每一万人就有四个人，一年半前每月有十五人赴伊，现在减至少于五人。

萨拉赫藏身的布鲁塞尔西郊莫伦贝地区，失业率是全国的三倍，是激进穆斯林温牀，由于布鲁塞尔前往伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、法兰克福等大城市，只需数小时车程，反恐机构早已高度注视。今年一月，比利时警方侦破了一宗大规模恐袭预谋，可惜今次百密一疏。

非裔和阿拉伯裔本土人士策划和进行恐袭，又有恐怖分子藉难民身分混入，势加强欧洲民间排挤非裔阿裔的情绪，政府就算在执法层面加强反恐，但是民间对非裔和阿裔社群抱有戒心，他们难找到工作，又受到执法歧视，自然愤世嫉俗，更易受极端伊斯兰恐怖组织招揽。

欧美俄在敍利亚围剿伊斯兰国取得成果，俄罗斯放心撤军，敍政府军已经打到距伊斯兰国「首府」拉卡二百哩外，今次比利时恐袭或有助伊斯兰国「提振士气」，也反映在欧洲本土的反恐战，恐怕会比在伊敍的地面战更为持久。