香港《经济日报》：欧警惕右倾 欧元暂稳阴霾未散

（12月7日社评）

意大利公投失败，欧元反高潮企稳。市场冷静或与民众对民粹有保留、对右翼有戒心，未必愿冒险有关。奥地利大选右翼败阵有一定启示。惟明年欧洲还危机重重，欧元下跌压力仍大。

外界原担心意大利周日宪法公投失败会令市场剧震，惟汇市稍为震一震后，欧元即日V形反弹，暂在兑1.05美元见支持，欧洲股市更见造好。市场如此反应，底因何在？欧元又是否可续企稳？意大利、奥地利周日同日民粹一胜一败或有启示。

意大利总理伦齐在公投后表示将如承诺辞职，虽获总统挽留至预算案通过，惟不过推迟数天，外界关注会否引发提前大选，让反欧盟、极右的五星运动上台。惟市场似暂乐观，因意大利政党与民众似对极右已有所警惕、提防。

一方面，意大利政党并不缺乏筹组联合看守政府的意愿，令大选可预期在2018年才举行，避免五星运动藉提早大选而有机会上台，推动脱欧公投。且即使政党因利益不合，无法组成联合政府，意大利民众是否愿冒五星运动上台搞脱欧之险，亦不无疑问。

此既因意大利民众投宪法公投反对票，与其说是支持极右如五星运动，更贴切应是反对伦齐的改革，忧虑修宪将令全球化对意大利工人冲击更甚；此外，英国脱欧公投与特朗普胜出美国总统选举，亦令欧洲包括意大利出现反对极右的声音。

此可从同日举行的奥地利总统选举中看出端倪。奥地利因本年5月的大选点票违规而于周日重选，在总投票率上升一个百分点下，同样胜出的左倾候选人范德贝伦得票率由50.3%升至52.3%，反移民、反全球化的极右候选人霍弗得票率则由49.7%跌至46.7%，外界认为正是5月至今的期间，英美的民粹选择令奥地利中间选民更为警惕极右所致，此令欧盟暂纾一口气。

或正因如此，市场未因意大利公投失败而陷入恐慌，反持观望态度。惟这能持续多久未许过于乐观，一来右派在全球确在急速冒升，是次奥地利总统选举左派亦只是险胜，极右仍有多达46%民众支持，二来明年除意大利可能大选外，还有更重要的欧元国家德法进行大选，脱欧派执政阴霾难清。

随着美国将续加息，欧央行则难言加息已将令美欧息差拉阔，加上极右上台的风险，明年欧元压力难消，兑美元下试一算的风险不低。（完）