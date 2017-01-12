《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日

（1月12日社评）

政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。

特朗普不论选前抑或选后都是非不断，近期最热的批评是用人唯亲，以管理家族生意的态度治国，公私不分，可是美股在他意外当选后毫不沮丧，更迭创新高，美国十年期债息与去年低位比较升逾一厘，「狂人」尚未登位，市场已走在政策之先，全力炒作新政府振兴经济和通胀概念。特朗普今天在第一场「交数会」怎样应对传媒的「炮火」，或有助为二○一七年金融市场初步定调。

去年今日，环球经济陷入恐慌，因中国濒临「硬着陆」、股市被实施了仅四天即煞停的熔断机制弄致人仰马翻、油价大跌、资金从新兴市场疯撤，迫使美国联储局一再延迟加息之余，日本官方利率更首次降至负数，欧洲央行则于去年首季加码量宽刺激经济。

市场当时悲观至什么程度，从全球一度共有多达十二万亿美元国债的孳息水平跌至负数可见一斑。投资者所以愿意「贴钱买债」（债券到期日无法足额取回投资本金），原因不外有二，若非相信利率愈负愈深，赚价足以抵消蚀息，便是对经济前景绝对悲观，为保资金安全，无息可收甚至不惜变相「付费」，务求把钱泊进被视为没有违约风险的国债。

美国经济体质虽相对强健，但只信赖政府稳阵至上的心态弥漫全球，连联储局主席耶伦亦受到「感染」，去年曾公开表示美国央行不会关上采取负利率政策（NIRP）的大门。由此可见，联储局去年名义上算是踏入加息周期，惟耶伦对环球经济「日本化」拖累美国不敢掉以轻心。

奥巴马在位八年，美国新增职位约一千一百万个，虽不足以令他成为美国史上创造就业政绩最辉煌的总统，但以上台首天即接下金融海啸这个烫手山芋而论，奥巴马在就业领域的表现已足向国民交代。

外界一直狠批联储局宽松货币政策利富不利贫，零息及量宽均未能惠及实体经济，然观乎奥巴马任内创造逾千万工作岗位，失业率逐步回落至百分之四点七（接近全民就业水平），这个在奥巴马口中全球最富裕、最强大的国家，从其劳工市场复元能力所反映经济走出灾劫自我癒合的能力，确实远非欧洲和日本可比。美国最新就业数据（去年十二月）显示，工资增长开始加快，这既为转眼便要告别白宫的奥巴马锦上添花，亦引证了他围绕本国经济的赞誉之辞并非空口胡诌。

在全球静观特朗普如何「交数」的此刻，其实同样值得关注的是日本和欧洲的境况。美国就业市场在奥巴马任内持续改善，通胀虽未达到联储局所定百分之二目标水平，但与欧日长期于通胀与通缩之间挣扎相比，美国的处境毕竟优胜得多。

基于此，我们认为特朗普胜选后其中一个最值得注意的变化是，欧罗区大国和日本债息非但已由负返正，欧日通胀亦有升温迹象。欧罗区去年十二月整体消费物价按年上升百分之一点一，五十一个月以来首次高于百分之一水平，当中德国通胀率更达百分之一点七，基本上符合欧洲央行对物价稳定的定义（略低于百分之二）。

另一边厢，日本去年十一月消费物价按年上升百分之零点五，摆脱了去年上半年的通缩局面。安倍晋三出任首相四年以来，日本板斧尽出，经济半死不活的状态始终不改。就在日本央行近乎无招可出之际，特朗普当选美国总统即时令圆汇大泻，过去两个月日圆兑美元已跌近一成半，为坐困愁城的安倍政府打了一口强心针。

圆汇转弱利于刺激出口和催谷通胀，但日本经济能否改善，得看决策者能否把握特朗普上台带来的「第二春」，借势推动安倍一直举步维艰的经济结构和企业改革（即「安倍三箭」的第三箭）。

说到欧洲，德国人对通胀有「先天性阴影」，百分之一点七的消费物价数据甫出，该国媒体即争相重提一世纪前困扰全民的恶性通货膨胀。姑勿论如此类比是否小题大做，但见微知着，欧洲央行若要维持极度宽松的货币政策，今后势必面对来自德国愈来愈大的阻力。

与美国相比，欧日更需要通胀，惟联储局与欧日央行的货币政策会否继续各走反路、美元汇价可否保持单边上扬的势头，姑且先听特朗普之言，再观其行。（完）