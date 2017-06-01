《信报》：欧罗“太弱”非风凉话 德拉吉给摆上枱

（6月1日社评）

美国总统特朗普欧洲之行不欢而散，德国总理默克尔随即在北约会议和七国集团（G7）峰会闭幕后呼吁欧洲各国团结起来，把命运紧握在自己手里。

若说默克尔的「欧洲当自强」宣言冲着特朗普而来，矛盾溢于言表，那么铁娘子近月两番提及欧罗汇价「太弱」，语调听来温和，惟绵里藏着的却是一根针。此针向谁而发，明眼人心里有数，除了欧洲央行行长德拉吉还有谁？

欧罗偏软对德国出口有利，拜制造业执世界牛耳所赐，德国乃名副其实的欧洲经济火车头。听在该国贸易对手耳中，欧罗「太弱」颇像一句风凉话。然而，默克尔并非特朗普，说话不会未经思考冲口而出，何况同一番话三个月内说了两遍！由此可见，铁娘子「评汇」有的放矢，意在向贸易对手和本国选民传达一个强烈讯息，重点不在汇价本身，而在谁要为欧罗「太弱」负上责任。

默克尔今年二月首次就欧罗汇价发言，其时特朗普刚就任美国总统，席未暇暖动作即接二连三，除签署行政指令退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）外，还狠批累积庞大贸易盈余的国家以不公平手段损害美国利益，遭批评的包括中国、日本及德国。铁娘子围绕欧罗汇价「表态」，目的自然是回应特朗普不友善的言论。

美国财政部四月虽没有把中、日、德列作货币操控国，但三国于观察名单榜上有名，意味特朗普对德国进口采取保护主义措施的威胁依然未除。问题是，默克尔为何不大力驳斥特朗普的批评，反而直认欧罗太弱，且在三个月后重申此一观点？

汇率强弱受不同政经因素左右，惟在投资者眼中，货币政策肯定位居前列。沿此路进，铁娘子的话等于说，纵使她认同欧罗太弱，但替欧罗区货币政策掌舵的另有其人，德国对此无能为力。所谓冤有头债有主，特朗普要为美国在贸易上吃了德国大亏讨回公道，该把矛头对准欧洲央行，也就是找德拉吉算账。

特朗普于访欧期间除了直斥欧洲诸国拖欠北约军费外，亦重申对德国累积庞大贸易盈余的不满。默克尔继二月后再度提及欧罗太弱，自然让人觉得那是铁娘子不甘示弱，对「狂人」的又一次反击。然而，这种想当然的结论是有破绽的。

默克尔于五月二十二日（上周一）第二次就欧罗汇价发言，时序上先于特朗普在北约和七国峰会场合「说三道四」；也就是说，铁娘子再度评论欧罗并非说给「狂人」听。然则，默克尔的目标听众是哪些人？

德国将于九月举行大选，我们认为铁娘子为了提高其所属政党基督教民主联盟的胜算，再度「摆德拉吉上枱」。欧罗兑美元汇价所以能从年初低位约一点○四水平升至目前一点一二以上，一个关键原因是民粹主义政党在奥地利、荷兰和法国三场重要选战皆败于临门一脚，欧洲民粹浪潮得以收敛。可是，意大利据报将提前于今秋大选，目前在民调中领先的四个政党有三个属疑欧派，引起了新的政治忧虑。

为免夜长梦多，默克尔不容有失，必须竭尽全力确保德国的疑欧势力，尤其是右翼民粹政党另类选择党（Alternative for Germany）无法抬头。该党主张退出欧罗区，对欧洲央行的超宽松货币政策更是深恶痛绝，基督教民主联盟内的重量级人物便经常把另类选择党的崛起归咎于德拉吉。

默克尔虽极力避免公开批评欧洲央行行长，但铁娘子三个月内两度藉欧罗「太弱」暗讽德拉吉，间接说明了欧洲央行的量化宽松及负利率政策在德国极度不得人心。该国朝野如何因应民众情绪为选战布阵，关系到整个欧洲的福祉。

法国大选由亲欧盟和支持全球化的马克龙胜出，全球本已松一口气，资金近期亦有加快流入欧洲迹象，惟真正的「看点」在德国，最大的变数则在意大利，且看德、意大选为世界带来的会否是一个「多事之秋」。