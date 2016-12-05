香港《经济日报》：深港通细水长流 A股提质利改革

（12月5日社评）

深港通今正式开通，财政司司长曾俊华料市况平稳。深港通意不在为内地吸资，旨在提升资本市场质量，市况平稳更利改革。惟深港通涉风险较高的中、小成长股，两地监管须更紧密。

深港通也好、沪港通也罢，都是中港两地金融互联互通重要步骤，对内地来说，意不在刺激股市吸资。事实上，现时深圳股市平均市盈率44倍，港股仅11倍，显然港股更具投资价值。再者，部分在港的H股仍较A股折让大，更有吸引力。而人民币贬值预期持续，买港股亦可保值。故内地吸资恐难，相反短期北水南下料多于南水北上。

反而，中港金融互联互通旨在提升内地资本市场质量。内地A股暴升暴跌，企业治理不合规、监管未达标乃积弊之一。深港通开通目的是要引入更多机构投资者，帮助内地资本市场提升质量，如提高信息披露的国际标准、提升公司透明度及引进国际化治理模式，推进股市与监管改革，逐步赢取国际投资者信心，有助A股尽快纳入摩根士丹利资本国际MSCI新兴市场指数。

另一方面，当深港通、沪港通这两个基建发展成熟后，中央将更放心开放资本市场，因为两个平台都是封闭管道，当局能更有效更安全地管理市场。而届时香港金管局倡议的债券通，即让两地投资者可相互参与对方的场内及场外债券市场，自然亦水到渠成。

深港通继沪港通开通，象征全国股票资本帐全面打开，可提质的股份愈来愈多，投资风险相应增大，市场违法行为无可避免增多，小投资者要审慎入市，两地更要加紧监管，联手打击违法交易。

深港通与沪港通不同之处在于上证以大蓝筹、金融公司为主，深交所涉及更多风险较高的中小企股、创业板股份，部分更是内地炒家围炒对象，因此加紧监管显得更重要。上月中沪港两地合作查处首宗跨境操纵市场案，是好开始。但随着参与企业愈多，出问题机会愈大，两地应继续联手加紧监管，保障投资者权益。

不论是南水北上抑或北水南下，中港股市互联互通、互补不足，做大蛋糕都是好事，惟港有老千股，深有妖股；港有前景佳、市值大科技股，深亦有潜质无限科技企业，两地股市有好有坏均属正常，小投资者隔山买牛，眼睛要雪亮，决定宜谨慎﹗（完）