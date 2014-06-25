香港《经济日报》：中港股市憧憬小阳春

（6月25日评论）

中港股市憧憬小阳春 /林瑞芬

中国内地经济第二季末表现比季初好，对港股应有中期利好作用。周一港股从高急回，昨稍回稳，技术当以22,500作支持参考，守稳其上视为震仓，合理调整。赖跌市为忧公投、七一大游行，下周中就很快水落石出，走出困扰。港股一向为外向型股市，受本身因素影响有限，最大祸就是SARS；相反，目前的公投问题相对影响有限，甚至是无影响，只是看淡的投资者借故发难。若中国内地经济股市靠稳，欧、美股又继续跳慢牛舞，港股要回应不会回太多，暂且以上升轨22,500左右作支持参考，守稳望雨过天晴，后市主要关键阻力23,500。

二季度差不多过去，股指的波幅有限，交投亦明显低沉，中国内地经济在不断落药下保持稳定，高盛及中金则不约而同预期，若GDP按环比年率增长，第三季应该大大高于第二季，前者估二季度按环比为6.9%，但第三季为8.4%；而中金估分别为6.2%及8.5%。若GDP增长按年同比，高盛估二季度及三季度分别为7.5%和7.3%（第一季度GDP增长7.4%）；而中金估分别为7.4及7.3%。决策高层常有提示GDP的趋势，要跟进预测也不难，此大概数也是中、外券商心中有数。

高盛预计政策推动的经济复苏及股市改善行情延伸到第三季度，12个月国企指数目标是12,000，原因大致有四：一是，持续有针对性的及以改革为基础目标的宽松政策，支持增长和提升市场情绪。二是，更多证据显示周期性行业的改善，这主要通过更好的外部驱动需求，及先前实施的宽松政策的滞后影响。三是，有利于增长和结构改革的进程，料有助估值的重估。四是，目前国指估值已低，大跌风险不大（PE为8.9倍，PB为1.3倍）。定向国指及A股第三季，还是预期政策的推动为关键。因为中国内地楼市已有所调整，虽不致崩盘，但投资者始终有所顾忌，情况与早前对地方债的恐惧。今时今日，不是对地方债没恐惧，而是对眼前楼市调可能诱发的连锁效应更为忧虑。如果房市之调整没有诱发金融危机，政策又着力维稳楼市，对A股及国指第三季度表现仍有一定信心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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