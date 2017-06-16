香港《经济日报》：储局鹰派缩表 香港做好准备？

（6月16日社评）

美国联储局展鹰派作风，除一如预期加息0.25厘外，更公布缩减资产负债表（缩表）的规模和步伐，都比预期大和快。储局急于去杠杆，香港究竟会承受多大的加息与热钱撤走的叠加冲击？

储局今次对利率和缩表采取截然不同策略，加息看经济数据，何时加、加多少，是摸着石头过河，但对于年底前缩表，却提供时间表和路线图。缩表具体做法是，从每月到期的国债和按揭抵押证券本金中，抽走合共100亿美元不再投资，然后每季再增加100亿美元，直至每月上限增至500亿美元。若缩2.5万亿美元，只需4至5年时间，比外界预计快得多。

储局这样做是急于将货币政策正常化，应是要去杠杆，抑泡沫，因资产市场膨胀已脱离实体经济步伐，令储局担心资产市场和通胀会过热，急谋将非常规扩表扭转过来。

储局提出明确缩表路线图，则因缩表是史无前例，为免市场误解，有必要提出一份清晰退市计划，让市场知道未来缩表是循序渐进和可预期的，尽量避免不必要震荡。

港股恒指昨因而下挫310点，惟此恐并不代表香港已作好应对风险的准备。香港目前形势是面对两个确定与两个不确定。第一个确定是美息将续升，明年底可能已累加至两厘水平，且储局今年底开始缩表，到明年底将累计收回最少3,000亿美元资金，且还将继续加息和缩表。第二个确定是在加息和热钱撤离下，本港资产市场难免调整，尤其已甚高的楼价更将下调。

第一个不确定是本港何时被迫跟加息，加幅多少。由于目前本港因环球量宽下涌入1,300亿美元而续水浸，银行体系结余2,595亿港元，一直未须跟美国加息，但这情况能拖至明年底或更长时间？一旦资金急撤，香港终要加息，又是否要追加，如一次过加半厘至四分之三厘？将对市场情绪造成多大冲击？

第二个不确定是资产市场尤其楼市要调整，调整的步伐和深度会多大？这实在难以逆料，但应断不会如乐观人士所言，港息续不用加、楼市不会怎样调整。

储局加息和缩表是循序渐进，香港由于特殊情况，很可能是急加快加，对市场的冲击可以很大。近期港元汇价走软至7.8015，港汇套息活动正在增加，本港加息之期或已不远。政府、监管机构和投资者，切莫轻视将可能出现的冲击。（完）