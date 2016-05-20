香港《经济日报》：储局下月加息 数据与游资拦路

（5月20日社评）

储局议息会议纪录指通胀和就业等数据若改善，下月宜加息。储局再将数据与加息挂鈎，应是要回应「搬龙门」的指摘。惟经济数据反覆，且泛滥游资随时反噬，储局加息路仍难行。

加息与经济数据挂鈎 恐难如愿

环球股市包括港股昨普遍受压，此因储局昨晨公布的4月议息会议纪录透露，多数储局决策者认为，若数据反映本季经济增长加速，且就业与通胀不断改善，下月可能适合加息。

储局如此明确表露加息前提，应因内外压力日重。内部压力方面，局内鹰派指失业率现仅5%，处充分就业状态，且核心通胀（CPI）亦已略高于2%的目标，力促储局尽早加息，以免恨错难返；外界亦批储局加息欠经济数据作标准，不断「搬龙门」，欠客观标准判断息口走向。

储局现明确将经济数据与加息挂鈎，应是要回应内外批评。惟此是否就代表下月加息已悬念不大？恐亦未必。

从数据来看，上月消费数据虽表现不俗，惟最关键的就业与通胀则不太理想，如上月非农新增职位仅16万份，远逊市场预期的20万份；上月扣除食品和能源的核心通胀（CPI），虽仍达2.1%，惟较3月的2.2%稍稍回软，经济数据未为储局下月加息提供强烈理据。

而更关键的是，储局加息与否，没可能只凭经济数据决定。包括储局在内的环球央行，自金融海啸后不断加码量宽，多年来累积的泛滥游资，已成各国央行都控制不了的硕大魔兽，若央行轻举妄动，恐被反噬。

储局量宽养游资魔兽 怕遭反噬

就如储局加息预期续升，游资近日已蜂拥推高美元滙价。在美国复苏动力有限、环球需求又疲乏难兴下，美元滙价倘强势再现，那美国出口表现，以至美企海外利润，势遭猛力挤压，美国弱复苏步伐或遭打断，储局要加息就不得不慎之又慎。

此外，环球金融市场若因储局态度转鹰，再触发美股、美债如山沽压，并引爆新兴市场、商品市场资金急撤，那储局势成为环球金融市场添烦添乱的「罪人」。何况储局下月中议息过后，英国将在月底举行脱欧公投，若储局坚持加息，恐惹冒进盲动的责难。

要打破被市场牵着走的困局，除非储局能以更前瞻的视野，在全面分析一系列内外变数后，拿出更清晰的加息时间表、路綫图，并说到做到。惟储局显然控制不了自己养大的游资魔兽，要储局拿出更大承担，恐怕缘木求鱼。