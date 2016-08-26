《信报》：中性利率向下行 加息口硬手放软

（8月26日社评）

一年一度在美国怀俄明州Jackson Hole举行的央行年会，今天是重头戏，由联储局主席耶伦发表演讲。今年大会主题是＂为未来设计具弹性的货币政策框架＂，耶伦则以＂联储局的货币政策工具包＂作为演讲重点，各界金睛火眼，希望管窥美国年底前会否加息。市场向来短视，通常只留意利率变化的蛛丝马迹，随时见树不见林，今次既然是为未来寻找更好的政策，等于默认当前的政策受极大掣肘，发挥空间和提振经济的作用已所余无几。

有四十年历史的央行年会，近年份外瞩目，除了因为主题配合形势，几任联储局主席在此场合趁机为政策放风更成惯例。2010的年会主题是＂今后十年的宏观经济挑战＂，当时的联储局主席贝南奇藉会议之便，为第二轮量宽（QE2）试水温。2012年的主题是＂转变中的政策景观＂，成为贝南奇推出QE3的舞台。2014年则以＂劳工市场动力再评估＂为题，精于此范畴的新任联储局主席耶伦在演讲时直言美国劳工市场未全面复苏，明示加息时机未到。去年的主题是＂通胀动力与货币政策＂，耶伦缺席，由副主席费希尔代劳，他在演讲中指毋须等通胀达标已可加息，结果此预告于同年12月便成为事实。因此，谁也不敢低估今届会议再成加息风向标。

耶伦今日在会上讲述货币政策工具，＂顺势＂流露对息口的想法属顺理成章。而且，她的副手费希尔日前已抢先开腔，说美国的经济表现已接近就业及通胀两大政策目标，俨然为加息造势。耶伦会否作出进一步演绎？若有更清晰提示，必令市场震荡，反转息口敏感资产。不过，就算今年加息势在必行，不等于很快再加，因为决策因素已起变化。联储局官员对＂中性利率＂(Neutral Rate)的预期正在下降，除了代表未来加息空间缩小，以利率调控经济的局限亦大增。所以，耶伦最稳妥的选择应是口硬手放软，既让市场有所准备，又不用把话说得太死。

中性利率是指既不刺激也不拖慢经济的政策息率水平，其实，很多经济学家已注意到中性利率下行，情况不限于美国，其他发达经济体亦然，但要数权威论述，则非贝南奇莫属，他早前特意在网志解构美国中性利率为何下行。归纳起来，原因包括生产力增长减慢、经济潜在增长下移、通胀预期放缓、人口老化等。这自然不是纯学术讨论那么简单，选择此时发声，传达的讯息很直接，就是加息空间会比想像中小，更不必频频出手。贝南奇无官一身轻，正好替耶伦说出一些她不方便讲的话，叫大家安心。

还有，联储局今年在议息时都有把环球经济及金融形势列为考虑因素，归根究柢，是外围变化直接影响美元滙价，成为关键变数。最近有分析联储局言论的研究指出，官员担心当政策利率贴近零甚至更低时，由于没有缓冲，滙价对利率预期会更敏感，而滙价高低如同收紧或放松货币政策，当滙率异常波动，要与利率政策取得平衡将益加困难，与其冒险不如静观其变。相信是这原因，每当外围波动，联储局便向鸽派倾斜。

因此，尽管美国真心想利率正常化，实际可走多远，还得看其他央行的动静。欧洲及日本继续大搞量宽，并实施负利率；英国在决定脱欧后旋即减息及加码量宽，除了把利率压低之外，不见带来信贷激增，未能成功制造通胀，更别说经济复苏。不过，就算效用存疑，惟别无他法，料欧洲还会加码＂放水＂，日本甚至真的来个直升机撒钱，向滙率打主意。在零息或负利率底下，滙价反应会更激烈，美国如是，欧日英也一样，各国央行愈来愈难权衡什么是合适的政策利率。

在今次央行年会前夕，中性利率忽然被广泛讨论，岂会事出无因！中性利率下行，随着此消彼长，等于削弱欧日英等地的货币政策效力，即使或要把利率再往下压，也只怕弊多于利。联储局官员频发鹰派言论，不排除口硬手软而已，相信投资市场仍会继续兴奋，但长远恐会进一步削弱货币政策弹性。央行年会提出思考未来的政策框架，其实是一个警号，反映环球央行已技穷，对扭转经济长期低增长无能为力，对风险资产愈炒愈癫无可奈何。（完）