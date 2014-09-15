香港《经济日报》：美国加息渐近 储局放风控预期

（9月15日社评）

美国储局明起议息2天，市场关注议息声明字眼会否变，透露加息玄机。惟无论字眼怎变，更关键是明了储局背后盘算，即既要市场对加息有心理准备，亦不愿市场对加息过度恐惧。

港股本周恐波动，除因周4的苏格兰独立公投变数仍大，更关键是储局明起召开2天的议息会议。储局今次会后宣布再减买债100亿美元在意料中，焦点实是储局会后声明与主席耶伦的记者会，因在下月底会议后将全停买债计划，外界关注耶伦会否就加息时机作更明确表态。市场盛传储局会后声明将改变超低息仍将维持＂一段时间＂的字眼，惹提前加息忧虑。

按储局如意算盘，明年中启动加息时，亦只会将联邦基金利率由目前0至0.25厘，调整至0.25厘，到9月才再加0.25厘，若市场能消化2次加息，才会在明年底再加0.25厘，故明年全年加息幅度或仅0.5厘至0.75厘，力度有限。

故无论今次储局议息声明字眼怎变，真正关键是储局背后盘算，冀市场明白明年中将加息的事实，亦忧市场过分惧怕加息的杀伤力，若因此挤破美国股、债泡沫，并吓怕企业投资、民众置业消费的意愿，那将打击美国经济，拖累储局加息计划，尤其美国经济数据实仍参差，如上周5公布的消费者信心指数虽创逾1年新高，但月初公布的非农新增职位却远逊预期。

况且，欧洲与日本仍复苏乏力，要加力印钞，中国等新兴国经济动力又正减弱，若到明年中，这些国家的经济仍差强人意，甚至拖累美国复苏，恐拖慢储局加息步伐。

在储局要管控市场的加息心理预期，又不要对加息太惊下，耶伦今次很可能以温和鹰派姿态示人，让市场明白加息将临并消化加息预期，但语调仍会温和以免吓怕市场。故投资者除紧盯储局声明字眼与耶伦言论，更要明白其背后的加息剧本，掌握储局未来加息部署，捕捉投资机会。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。