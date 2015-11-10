香港《经济日报》：储局加息步伐难快 全球冲击减

（11月10日社评）

美国就业市场复苏明显，储局下月加息机会势升。环球市场经多次狼来了演习，启动加息的冲击已被相当程度消化。且储局加息步伐难快，明年可能只加两次，对全球负面影响有限。

新兴市场滙市昨现波动，如南韩圜、马币、印度卢比等单日跌逾1%，主因是美国上周五公布的就业数据理想，10月非农新增职位达27.1万份，市场预期储局下月加息的机会率达7成，刺激美元走强，遏低新兴国货币滙价。

事实上，美国下月加息的机会确不低，个中关键是美国就业市场复苏渐见全面。如上月美国失业率降至5%，创7年半新低的同时，劳动参与率未进一步恶化，反映就业状况确实好转；更重要是上月平均时薪按月升0.4%，胜市场估计的0.2%，凸显劳动市场趋向活跃，令一直担心就业市场表现的储局，可更放心启动加息。

当然，储局最终会否迈出加息第一步，相信仍要观察下月初公布的11月就业数据。惟就算储局真的启动加息，环球金融市场纵然稍现波动，却应不会再现大动荡。

此因自去年中开始，储局已一再玩加息＂狼来了＂，尤其今年8至9月间，全球对储局9月是否加息的竞猜游戏，更推上高峰，虽惹环球金融经济剧震，惟正面客观效果则是令全球预先演习一旦加息的冲击，提前消化加息的负面影响。此应能解释，为何储局下月加息机会虽大升，环球金融市场昨天仍相对平静。

其实相比储局何时启动加息，更值得关注的是储局加息步伐会多快。惟不难预视的是，储局的加息步伐难快，明年加息可能只会两次。

对储局主席耶伦而言，下月加息迈出利率正常化第一步后，将需要一段时间观察各经济环节对加息的反应，以谋定后动，故第二次加息很可能要到明年3月或4月。此后美国将进入总统大选倒数阶段，储局或要等大选在明年11月尘埃落定后，到明年12月中的议息会议，才有条件作第三次加息。由于储局加息步伐料将缓慢，环球金融与经济自有较充裕空间消化，缓减冲击。

况且，多国央行现正部署加码松货币，除下月极可能加力印钞的欧央行外，日本央行亦恐要加招放水以救疲乏的经济，加上内地亦续松货币稳经济，将有助冲销美国加息对全球金融经济的影响。

储局加息步伐有慢没快、各国央行印钞有多没少，预视环球热钱没有最滥、只有更滥的大格局，难因储局步向加息而改变。（完）