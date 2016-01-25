香港《经济日报》：3月加息否 耶伦势模棱两可

（1月25日社评）

美国联储局明天开议息会议，市场关注在环球金融新年甫始便剧震下，储局会否示意3月不加息。惟对储局而言，上月加息影响与环球经济走向未明朗下，上策相信还是模棱两可。

储局上月底才开启加息周期，环球股、滙、商品市场近日便翻江倒海，外界难免期望，储局主席耶伦会对下一步加息犹疑，甚或会在今次议息声明中暗示再下次议息即3月时，不大可能加息，以安市场情绪。

部分市场人士如此期望，并不单因近日金融市场极为波动，实亦不乏经济因素，如美国整体制造业及贸易销售、工厂新定单、企业核心资本开支已萎缩超过一年，或预示这轮经济扩张期已近尾声；油价跌穿30美元一桶后还低处未算低，为美国通胀减压，可纾加息压力等。上述都确是储局所要考虑，但相信有3个原因，令耶伦不会在今次议息声明示意3月不加息。

其一，虽然国际投行大摩指出，储局上月加息行动对经济的影响等同一般时期加息的4倍，惟美国量宽是史无前例，在量宽后从零息开启加息周期亦是史无前例，究竟其对经济有多大影响，绝难在短短一个月内显现，相信储局要更长时间观察，对何时再加息包括3月应否加息，才有明显头绪。

其二，储局上月加息不久环球金融便剧震，不论加息是否最根本底因，但起码反映环球经济与金融脆弱不稳。虽说理论上美国加息与否，端视乎本身经济，惟现实上若外围经济太弱，势将拖累美国，如推高美元滙价从而打击美国出口。故储局亦需更多时间，观察与判断外围经济走势的底蕴，如中国经济硬着陆与巴西爆煲的风险是否如一些市场人士所言般高。

其三，按储局议息日程，在今周议息会议后，下次开会将在3月中，而储局过去在议息声明中透露对下次会议的息口倾向，以调控市场预期，非无前例。惟毕竟现时距下次会议有近两个月时间，耶伦要调控市场预期，其间仍有充足时间透过储局官员发言等方法达至，故并无急需在这次议息声明中便先示意，减少储局行动的回旋空间。

现时环球金融市场猛刮大风大浪，动辄观瞻的联储局若能稍作示意，安抚市场，当然为部分市场人士期盼；惟从储局角度考量，则恐非上策。相信储局今次议息声明，仍会维持按数据决策的模棱两可说法。（完）