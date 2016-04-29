香港《信报》：联储局暗算日央行 大打变种货币战

（4月29日社评））

中央银行行长愈来愈难做，在决定货币政策时，除因应本国经济、就业及物价情况之外，还要时刻揣度其他央行有什么明招阴招虚招实招。美国联储局及日本央行在香港时间周四先后结束议息，联储局主席耶伦及日央行行长黑田东彦主持各自的会议时，表面上都按照所得的经济数据独立决策，实际上却在尔虞我诈及互相暗算，环球息率和股滙债市受一小撮话事人摆布得陀陀转。

美欧中日这全球四大经济体，皆依靠货币政策刺激经济。货币政策涉及的两大范畴不外乎利率及滙率，由于传统式调控利率的空间已用尽，欧日甚至要祭出负利率，但对于负利率的正反效果仍未充分掌握，遑论得心应手。

至于滙率政策，基本上是透过货币贬值提升经贸竞争力，但不能明目张胆，以免背负掀起货币战争的恶名，为今之计是力保本国货币不＂被升值＂，方法是令别国货币不能轻易贬值，央行暗战是货币战争的变种。

联储局看来正采用这新形式跟对手过招。由于市场早已预期今次议息肯定维持利率不变，焦点于是落在议息声明上。局方对就业市场的评价不错，但经济活动放缓，尤其是家庭实质收入增加之余，消费开支只属温和，这论调与昨天公布今年首季GDP初值仅增长百分之零点五（逊预期）基本一致。正因为对经济前景有顾虑，加上通胀与目标仍有距离，完全有理由按兵不动。不过，今次议息声明跟之前的最大不同，是删除了环球经济及金融市场波动对美国经济构成风险的字眼，被解读为六月或七月均有可能加息。

当然，联储局不会表明对利率走势的立场，除了因为主席耶伦多番表示一切要视乎数据之外，更重要的原因是不想让市场以加息预期为藉口推高美元，避免美元＂被升值＂。之前的议息声明曾提及美元偏强有损出口，不利美国经济。这些固然是事实，但美元转强意味着其他国家的货币顺理成章贬值才最值得关心，掀起货币战事小，扰乱金融秩序造成市场波动，对美国经济构成风险才事大。

联储局继续对利率去向含糊其词，刻意压抑加息预期，对此最感不满的相信是同日议息的日本央行，处境变得完全被动。日本最新公布的消费物价数据显示通缩恶化，加上近期日圆强劲，多位财金官员又曾表示会有行动，市场原预期日央行昨天会加大宽松力度，却意外地按兵不动，投资者失望，日股急挫，日圆急升。

事实上，日本央行同时调低了经济增长及通胀预测，显示之前的政策未能有效刺激经济及物价，正要增柴添火时却选择不予加大力度，背后必有苦衷，或许就是因为联储局不愿助一把。很明显，联储局不愿美元升值，日圆便很难下跌，现时规模已极庞大的量宽措施尚且不能进一步推低日圆，再加码恐怕亦无济于事。日央行早已从市场买入大量债券和股票基金，未来还有多少可买，实属疑问，恐已技穷，倒不如把弹药留下，无谓贸然加码又没效果，徒失威信。

环球央行暗战，根源在货币政策分道扬镳，而且愈走愈远，变成一场你得即是我失的＂零和游戏＂。联储局看来有心把利率正常化，减低金融市场的风险，但同时又担心经济随时再度停滞，因此与其他经济体一样，不愿见本身的货币太强。若然没有美国配合，其他国家的央行休想以货币贬值来占便宜。

中国去年第三季曾出其不意把人民币贬值，结果被美国点名斥为导致环球金融市场大乱的元凶，还被批评货币政策不透明，与市场沟通不良，中国近月已学乖，致力维持人民币滙价稳定。欧洲央行亦表态不会以推低欧罗滙价为政策目标，无异于向现实低头。

在四大经济体之中，只有日本一直在负隅顽抗，央行行长黑田东彦年前主导加码量寛时十分威风，其实如果没有美国默许，日圆能贬值几成吗！当时大家仍兴致勃勃搞量寛，利益一致，自然无伤大雅，现在美国要改弦易辙，便是另一回事。若经济稳妥，有信心进一步加息，应不介意美元偏强一点，在此以前，必会继续在明在暗牵制其他央行的货币政策，联储局始终是环球央行的幕后大佬。（完）