《信报》：储局退市举棋不定 投资风险变化诡谲

(11月1日社评)

美国联邦储备局结束议息会议，决定维持每月购债规模，超低利率亦不变，符合市场预期，但会议声明只字不提政府停运的影响，并预期经济仍以温和速度扩张，为12月议息会议留下退出的政策弹性。

耶伦获奥巴马提名出任下届联储局主席，加上美国两党争拗缠斗，政府停运了十六天，估计令四季度本地生产总值增长折损0.3%，故一般相信，联储局减少购债规模的步伐会放慢，因而10月份贝南奇按兵不动，完全在市场预期之中。

联储局认为，9月以来经济继续适度扩张，家庭支出和企业固定投资有所增长，但房地产复苏程度放缓，这一点为过去所未有提及，反映美国房地产市场增速有回落之势，令联储局有所警惕；至于失业率居高难下，则始终拖着启动退市步伐的后腿。

从宏观数据来看，美国就业市场改善步伐相当缓慢。9月份非农就业新增职位只有14.8万个，远低于市场预期；失业率虽由7.3%回落至7.2%，但当月劳动力参与率只得63.2%，处于三十五年来最低水平，反映就业市场其实并无显着改善。

过去一年虽有外来资金，尤其来自中国的资金大举流入美国房地产市场，刺激了楼价，但流速和规模估计都会放缓，令支撑美国复苏的房地产市场受到压力。

综合来说，美国目前通胀温和，短期不足为患，但失业率始终居高不下，经济增速的稳定性又难以确定，令联储局退市时机选择举棋不定。退市步伐愈拖延，流动性泛滥催生美股泡沫的风险也不断累积，形成全球金融市场运行的深层次风险.

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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