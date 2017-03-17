香港《经济日报》：美加息＂放鸽＂ 港楼市高烧难止

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
（3月17日社评）
美国联储局虽加息四分之一厘，但却大放鸽风，反映今年加息次数不会太多，本港更因银行水浸，暂不会跟随美国加息。加上北水若续南来，本港炽热楼市势更高烧，严峻考验港府应对能力。
储局虽提前加息，但发布的预期联邦基金利率点阵图却维持今年再加息两次的预期，即加息总次数不变，而非外界担心的4次。储局主席耶伦更改口风，表明将容忍通胀短暂超越2%目标而不加息，都令市场松一口气。
香港因实行联滙制度，金管局昨紧跟储局加基本利率四分之一厘，但银行持续水浸，银行体系结余多达2,595亿元，远远高于金融海啸前的几十亿元，故同业拆息并无上升，各银行亦表示维持利率不变。本港市场利率并未跟加，这肯定会令本已热火朝天的楼市继续升温。
即使金管局主席陈德霖昨提醒市民，港息迟早跟美息升，买楼要衡量还款能力，勿过度借贷，要量力而为，但言者谆谆，却难以说服市民不抢入市买楼，个中底因有二。
其一，楼市在港府推出多项辣招下被扭曲，二手楼供应大减，发展商又推波助澜，在销情理想的气氛下加价加推，令市民觉得愈迟买愈贵，纷纷疯抢入市，进一步推高楼市，如是者营造出一浪高于一浪的气氛。而当一手楼价格不断推高，小业主纷纷乘势封盘抬价，非新高价不卖，以致二手楼价亦愈推愈上。
其二，本港除了金融海啸后来港的数以千亿计热钱外，近期还多了源源不绝的内地资金。外资热钱会因港美息差而进行无风险套利，或令资金日渐外流，但内地来港资金打的却是规避内地政策与人民币贬值等风险，以至要进占他们眼中香港作为国家一线城市考量。
这解释了近年内地资金涌港高价买楼，甚至高价抢地的原因。故就算香港将来加息，这类热钱也可能继续涌港买地买楼，既令本港继续水浸，更增土地及楼市的承托力。
港府楼控措施功效不彰甚至起反效果，本寄望于储局缓步加息令高烧楼市逐步降温，但此算盘在新形势下恐难打响，本已脱离市民负担能力的楼价可能续升不止，如何应对这棘手难题，不但是现届政府，更是下任特首须马上正视和研究对策，否则这个计时炸弹随时会变成严重经济社会问题，如何拆弹则考港府智慧，也是急不容缓的事情。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
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