《明报》：港美利率不同步 资金难测风险增

（3月17日社评）

利率变动反映经济情况，影响投资环境，这是一般认同的因果关系，不过，美国联储局由前年起已经加息3次，在联系汇率制度下，出现本港未跟随加息的现象。目前情况，对于短期投机行为，参与者或许认为仍有足够空间操作，相信不会受到影响；不过，对于长远承担的投资行为（例如置业），利率现况成为不明朗因素，风险增加，意欲置业安居市民有必要全面审视，谋定而动。

联储局前年12月加息0.25厘，是当时9年以来美息首次上调，显示2008年金融海啸之后，美国历经7年接近零利率的政策，宣告结束，将开展另一个加息周期；不过，去年因为英国意外「脱欧」等黑天鹅事件，全球经济呈现不明朗景况，联储局就原定加息路线，取态变得犹豫，到去年12月才再度加息0.25厘，昨日再加0.25厘，3个月加息两次，显示美息上调步伐加快了。昨日加息之后，联储局维持今年加息3次的预期，另外，最新预测是现时到2019年，联储局或加息8至9次，即是说，从短中期观之，美国利率上调趋势确定，问题只是缓急和加息幅度，视乎当时内部经济和外部环境而定。

联系汇率之下，本港利率应该与美国息口趋同，不过，联储局加息3次了，本港因为游资充沛，银行「水浸」，港息仍然不为所动，未有跟随。据金管局资料，过去几年流入本港的热钱游资，约有1300亿美元；另外据业界披露，本港银行体系结余资金充裕，计及市场上的外汇基金票据余额，本地银行可动用资金超过1万亿港元，因此，银行同业拆息保持偏低水平，毋须跟随联储局加息。

就金融市场而言，昨日联储局加息之后，加上主席耶伦描述美国经济前景和日后加息步伐，投资者认为美息走势明朗，港股在联储局加息之后显着上升近500点，相信反映了短线投资者认为短中期情况明朗，风险可控，在资金成本仍然偏低下，值博率较高，就形成即使加息、股市仍然上扬的动力。

短线投资者可以这样体待联储局加息，置业者的考虑须更全面。首先，联系汇率港元对美元挂鈎，港息与美息理应趋于一致，现在联储局加息3次了，本港不跟随，这是不正常情况，须注意不正常总要回归正常；其次，港息与美息已经有0.75厘差距，金融市场的体待涉及成本与回报计算，难以预测，不过，息差所形成套利空间已然存在，问题是会被利用为怎样的操作而已；第三，既然是热钱游资，其来其去，一般人无法知晓参透，可以来也匆匆、去也匆匆，结果则是财富转移了。因此，对于长线投资，特别是置业者需长远承担，若不处理好这个不明朗因素，随时招致损失。

港息调整跟上美息之日，息差对于置业人士最少有两方面影响。一是供楼负担增加，目前楼价已经超逾一般人的承担能力，勉强为之，利率上升之时，所承受影响十分深远，特别是届时若港息出现追加情况，供楼负担一下子将大幅增加；另外，楼市最受利率影响，港息必然上调，目前楼价处于破纪录水平，而天下间没有只升不跌的楼市，设若加息遇上经济大气候逆转，楼价跌幅难以预估，高风险显而易见。

过去几年，一般认为美国走出超低利率之日，首先会冲击楼市，不过，楼价实际表现使这个预期成为「狼来了」，出现过几次状况，却未见楼市相应调整，不少人因此患上「预期疲累症」，风险警觉被磨蚀了。对于资产市场，并无水晶球预知未来，只能说风险肯定存在，而且愈来愈高，正如金管局总裁陈德霖说，美息上升影响全球资金和资产市场，香港亦不例外，港元利率一定逐步跟随美息上升，大家勿低估美元与港元利率正常化对资产市场的影响；他特别指出按揭贷款还款期一般长达20至30年，要小心衡量财务承担能力，个人及企业要加强注意利率风险，勿过度借贷。值得注意的是：根据「狼来了」的故事，狼始终会来的，在供应持续增加，未来3、4年有接近10万个私宅单位供应市场情况下，急需置业人士咬紧牙根，再忍耐一下，待市场出现调整后才行动，是较恰当选择。（完）