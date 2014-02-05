香港《经济日报》：恒指企20800才好景

（2月5日财经评论）

恒指企20,800才好景/ 林瑞芬

美股上周以来继续下跌，拖累港股昨日复市在马年首个交易日显着下挫，认真是“马有失蹄”!上星期年30晚半日市，恒指临尾市收窄跌幅以为死过翻生，谁知是祸躲不过。恒指昨收报21,397，劲跌2.89%；国指更伤，跌近3.14%至9,509；大市成交额756亿港元。马年开个咁大的黑盘，警示投资者想在马年过太平日子不容易。追源溯始，跌市由汇丰中国公布弱PMI指数始，周一晚连美国1月份ISM制造业指数也远逊于预期，市场此轮又以经济前景感忧。加重对新兴市场走资之愁，此际市道一路走弱，宜先行确认企稳，才能作一步部署。

标普500指数在2013年上涨30%后，2014年开局确差，1月累计3.6%；道指更差，劲跌5.3%，为2012年5月以来表现最差的一个月。VIX指数亦在1月抽升达26%。有统计美股自1929年的一月效应，若1月是升，全年有近80%机会率全年计是升；若1月是跌市，全年就有近60%机会率跟随全年计是跌。如2002年，1月道指跌1.01%，全年计跌16.76%；2008年1月道指跌4.63%，全年计就跌33.84%，统计巧合的话，6年后的2014年就可能会重复如2002年及2008年的1月跌全年跌。市场无疑暂时都失去支持的藉口，伯老临别秋波，抛出减买债缩QE措施，措施一出，理解为经济应该好，但依去年12月美国经济数据反映一般情况下，又似乎不是这一回事。有赖是天气因素，是否如此，还有待验证。联储局已开波，新主席耶伦会点应对，市场其实一时难以明确看到真方向，下次联储局议息要在3月举行，此际就有阵子让大家乱猜了!若对美国经济转好的估计错误，修正番收水的步伐，市场或因此镇定。

美股开局差，是熊市来临，还是调整市况，若依图表派直说，急泻20%为熊市来，道指自高位近16,588回吐至今都是7.3%，暂时都只算是调整浪。14,800至15,000为短期关键支持区，技术上，不宜再有失，若是调整浪而非熊市开始，跌近此或望喘定。(B05)

国指9,000点，值得入市/ 余少文

外围散、A股放假，中资股马年首个交易日下挫已是预期，惟国指如调整至9,000点，今年预测PE不足6倍，值得入市。国企指数在蛇年最后一日裂口下跌，踏入马年首个交易日又裂口下跌，似乎马年并不是一个太平年，国指昨日跌308点或3.1%，收报9,509点，成交额159亿港元，只有11只主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌168点或4%，收报4,049点，成交额93亿港元，跌幅大过国指，是联想集团(0992.HK)跌16%并拖累红指跌62点所致。

其实，今个马年是甲午年，即使中日不开战，也担心股市会“血流成河”，想不到国指昨日已跌超过300点。根据过去12年的统计，猴年、鼠年和兔年曾出现首日下跌，跌幅最少也有2%，全年亦下跌，故马年首日下跌，以过去12年的下跌模式，今年凶多吉少机会大，问题在于是由年头跌到年尾、还是先跌后反弹而已。当然，过去12年农历新年首日上升而全年上升的数据，上年即蛇年被打破；而踏入2000年后，亦没有出现连续2个农历新年下跌的走势，故马年不用过于悲观。昨日大跌，或是中国内地一月制造业和非制造业的PMI都持续放缓。一月制造业PMI跌至50.5%，连续2个月放缓，而非制造业PMI则连续3个月放缓，反映中国内地经济在农历新年前只是一般，预期2月跟1月相差不会太大。

从另一角度来看，中国要中国内地经济到2020年翻一番，相信未来数年“保七”并不是问题。经济高速增长应该不会再出现，惟可为企业保持一个稳定的经济环境，再加上会推出一系列行业政策，长远总算对经济发展是利好；只是不会在短期内收到效果，但应该可以支援国指盈利保持增长，彭博便料国指今年盈利可升12%，2014年预测PE只有6.3倍。当然，当股市一沉百踩时，PE低处未算低，不排除会有低过6倍的预测PE出现，由于绝大部分人都不可能在最低位入市，若然认为大市跌至现水准已经吸引，再加上国指可能出现消耗性裂口，目前已值得分段入市。若然国指跌至支持位9,000点，预测PE会降至不足6倍，是很低，一直认为是值得全力入市的水准，所以并不担心国指下跌，因为可以买平货，目标当然是跟A股走势息息相关的保险股和证券股。(B06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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