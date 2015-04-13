香港《经济日报》：大妈最爱：便宜及破位股

（4月11日财经评论）

林瑞芬

港股经周三、周四急升千千声，昨升势略收敛，升1.2%至27,272；国指收报13,987，升1.7%。大市成交额2,211亿港元；港股通额度则用了51%左右。本周资金刚分流至H股，断估不会炒一、两日，直至AH股溢价收窄至较低水平为止。见中国内地传媒已有一种说法在形成，一手抓估值低的港股，一手抓估值相对创业板股低的大蓝筹，以规避A股可能出现的整固浪。

恒生AH股溢价指数已由高位近136回落至现水平123，但技术形态看，失守120的话，双顶量度下跌目标约至105，这隐含AH股溢价收窄的意味。假设A股在现水平整固，要收窄两者溢价，H股追涨即可。即是话H股平均由以前贵A股30%至40%，收窄至%作合理期望。

早前建议认购的广发证券(1776.HK)，昨首日挂牌，最高见26.8港元，收报25.4港元，较上市定价18.85港元，高6.55港元或35%，在每人至少有一手下，皆大欢喜。中国内地交投活跃，该股前途好，不妨再坐一会。该股以昨日收市价计，H股较A股呈折让34%，同类股份中信证券(6030.HK)H股较A股折让近20.5%；海通证券(6837.HK)较A股呈折让近25%。

水向低流，低估值的内房股仍要深耕，今日推介留意深圳控股(0604.HK)。一来具注资概念，主席3月曾表示，母公司深业集团现有超过400万平方米资产可注入该公司，相信今年会再获注资，惟未有具体时间表及拟注入项目的规模。二来，去年公司已积极处理毛利率较低的三、四线城市的项目，促销下令去年度物业销售的毛利率按年大跌10%至30.9%，不过，今年度按公司规划，深圳项目贡献占比将达78%，在去年基数底下，今年的毛利率就有大机会大幅改善。今年公司的销售目标为110亿人民币，较去年实现合同销售74亿人民币增加48.6%。按最新公布，公司今年首三个月，集团的总合同销售额约12.84亿人民币，平均每平方米售价约为1.06万人民币。在现今中国内地房市趋于维稳下，有放宽房市措施出台之助，销售目标若按计划增长，而毛利率亦有改善，今年盈利的增长预见性也很高。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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