香港《经济日报》：深港通虽食诈糊 港应早作绸缪

（11月5日社评）

市场＂误传＂深港通年内开通，惹股市亢奋。对中央而言，沪港通成功案例在前、金融开放步伐亦未变，深港通启动未必迟。惟香港需检讨沪港通一年经验，才能吃透互联互通机遇。

中港股市昨突抽升，主因是人民银行突发布行长周小川的讲话，指＂今年还要推出深港通＂，虽然其后人行澄清有关讲话是5月，即内地股灾前发表的旧闻，惟市场气氛续热，恒指收市仍涨485点，沪深股市更以全日最高位收市，其中深股更涨愈5%，反映市场憧憬仍热炽。

深港通年内启动的消息恐＂食诈糊＂，惟就算深港通未能在今年余下个多月开通，但明年首季开车的机会实不低。对中央而言，深港通开车并不急在一时，更重要是实际效果，有利深港通推出的因素至少有三。

其一，沪港通成功案例在前。沪港通自去年11月中开通后，虽有意见指大部分时间交投稀疏，成效有限，惟中央不求沪港通热火朝天，反而沪港通推出一年来未出乱子，其互联互通模式更成熟得可复制成＂沪伦通＂。有沪港通的成功例子，自有利加快推深港通。

其二，金融开放步伐仍快。内地A股泡沫在年中急爆，人币在8月11日突贬又惹折腾，外界曾忧中央势放慢金融开放步伐。惟事实显非如此，如中央正力推人币纳入国基组织（IMF）的特别提款权（SDR）篮子，促人币国际化；上月底减息时亦同时取消存款利率上限，加力推利率市场化。深港通作为内地资本市场开放重要一步，推进步伐未必慢。

其三，助A股自我修复。中央形容目前内地股市处自我修复阶段，惟从昨日市况可见，深港通推出的消息有利重振股市信心，助股市恢复元气。只是近期中央正大力整顿股市违规行为，在清查完成前，深港通或要稍作让路，并非代表深港通阻力大。

深港通何时推出，虽惹市场注视，惟沪港通推出近一年，与市场原先预期的热烈交投确有一定落差。但中港股市既已实现互联互通，香港应研究一年来的经验，思考进一步优化，如怎样加强两地投资者对彼此市场的认识、能否降低内地投资者的准入门槛、增加新的交易产品等，并积极向中央反馈，以提升沪港通以至日后深港通的活跃度，自可为香港带来更大商机。中港股市互联互通是内地金融开放重要一步，如何进一步优化其机制，为香港带来更多实际业务，将是香港巩固国际金融中心地位的一大关键。（完）