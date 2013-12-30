香港《经济日报》：明年必选三大股类

（12月30日财经评论）

林瑞芬

恒指昨升0.27%至23,243；国指跌0.04%至10,830；成交额只有385.9亿港元。11月份的改革热情过后，上证综指以昨收报2,101.2计算，由12月初以来累计下跌5.4%。据中国内地网站盘点，股份破净之股份又增加，如钢铁股及内银股为重灾区，投资者是否对中资股热情已冷却？

A股明年走向，主导港股，投资H股确要认真了解A股大形势。就内银股的疲弱反应启示，固然是市场在折射金改浪潮下，对商业银行的冲击。国有制下的内银，面对银行业的开放，民营银行、互联金融营运者的崛起，多少感到冷风。事实上，从今年息率市场所见就知，逢季结，必有一阵水紧潮，市场息率有序上调，令银行间竞争加剧。二来，地方债问题还未完全摸底及找到妥善解决方案前，投资者也对内银股增戒心。至于钢铁股又是涉及改革下的淘汰者，基于中国未来治理污染的决心，以及整治产能过剩问题，钢铁企业的生存能力必大受威胁。

无疑产能过剩以及地方债是2009年以来积累的问题，困扰股市好几年，踏入2014年，也不会天真地认为一夜可解决。就是有问题，令中国高层决心进行一系列的改革，改革初期，相信难关重重，克服靠制度的建立，靠中国的执行能力，修正能力。改革不可能一步到位，但常理心态，有改好过没改。

对A股2014年的展望，改革初期难望有大牛市。其实，道理很简单，中国内地股指核心为内银股，在地方债规模未公布，未有筑建多元筹债渠道系统前，内银股捱打，A股又点有大牛市，虽预期无大牛市，但亦没陷大熊市那么悲观。熊市底已筑建，2014年相信低点应该不穿过1,700。A股大概也是波段运行，大起大落仍反覆，反映投资者心理及预期变化，当愈多的改革措施出台，初期令人有希望而不是失望，股市就有机会受改革热情推高。

据中国社科院刚公布2014年金融蓝皮书提出，地方债太重，惟有活跃股市化解，A股于2014年可能有一段较有看头的升浪，情况如1999年5月开始因网络科技股热潮带动，不到两个月上证综指从1,100点之下开始上升，最高见1,725点，升幅超50%。惟中国经济结构太复杂，当发现出台政策未必根治相关问题，当流动性周期发作，又很容易把改革热情压下来令股市走低。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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