《信报》：结构改革难合奏 G20宏愿易落空

（9月6日财经评论）

结构改革难合奏 G20宏愿易落空/ 习广思

相比起G20杭州峰会，市民昨日似乎更关心立法会选举结果。过往几年的G20峰会皆空谈多于实际，今次会议主题为「构建创新、活力、联动、包容的世界经济」，也给人一种「吹水」的感觉。事实上，是次峰会主要在贸易方面做出若干成果，同时推动各成员国进行结构性改革，当然一如过往会议，最终能否做出成绩，还看各国努力。

2008年金融海啸爆发后，以美国为首的主要经济体推动把G20峰会升格为国家领导人级别峰会，惟近年峰会实际成效非常有限，更多是给予各国领导人每年会面一次的机会。参考资料，去年土耳其G20峰会强调创造就业、提升需求与潜在增长；2014年布里斯班也提及国家发展战略与保增长；2013年圣彼得堡会议强调金融改革；此前几年都是以促进金融改革与经济发展为主。

今次由中国主导的G20杭州峰会强调着重实际成果，首先批准《G20贸易投资工作组工作职责》，为日后G20促进贸易投资增长提供长期稳定的机制。其次，批准《G20全球贸易增长战略》，为促进全球贸易和经济可持续发展指明方向。

第三，批准《G20全球投资指导原则》，为加强全球投资政策协调作出贡献。该指导原则确立了反对跨境投资保护主义，加强投资保护等九大原则。第四，支持多边贸易体制，积极推进多哈回合谈判。是次峰会明确反对贸易保护主义，同意将不采取新的保护主义措施的承诺延长至2018年底。第五，综合施策，帮助发展中国家和中小企业融入全球价值链。

以上成果看来比过往几年实在，特别在当前美国总统选举，候选人特朗普主张贸易保护与封闭锁国的情况下。

发达国家在2008年金融危机后，普遍启动了去杠杆进程，但中国从2009年到2010年却开始快速杠杆化，实现10%左右的经济增长。过去几年中国经济增长对全球停滞不前的经济增长贡献良多，惟近一两年连中国也遇到阻力。今届G20峰会首次纳入新工业革命议程，并在中国推动下建立专题工作组。

目前各方已原则上认可G20新工业革命行动计划。此外，G20财长和央行行长会议通过了一项关于数字经济的文件──《包容性的数字经济高级指导原则》，并向G20峰会报告。

正如国家主席习近平在峰会上提及，上一轮科技和产业革命提供的动能面临消退，新一轮增长动能尚在孕育。早前财政部副部长朱光耀表示，结构性问题是导致世界经济复苏缓慢的根本原因，产能过剩已成为全球性问题。对此，G20财金首脑会议提出把货币政策、财政政策、结构性改革三大措施综合应用。国际货币基金组织（IMF）总干事拉加德也表示，为避免世界经济陷入低增长陷阱，需要采取强而有力的政策行动，其中一项就是结构性改革。

不过，结构性改革又谈何容易？对于发达国家来说，首要解决庞大的政府债务，降低财政赤字；然而，削赤减开支又带来经济低增长的问题。对于中国，近年不论国家层面抑或企业及个人层面都在提高债务，但在供应层面，则在去产能化、削过剩产能。中国的经济结构改革远比提出的口号复杂。

上周美国公布非农就业数据，经过两日冷静期， 昨天油价、金价俱升，期油更于10分钟内急升逾4%，看来市场始终对联储局鹰派言论不以为然。油、金、股市看来又再旺过。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。