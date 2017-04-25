《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着

（4月25日社评）

执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。

马克龙何许人也？一年前大概没有多少人把这位现时三十九岁的「政坛小鲜肉」当作一回事，可如今，他是举世瞩目的法国总统候选人，如果民意调查准确，两星期后将会入主爱丽舍宫。

法国首轮总统选举刚刚结束，自称「向右翼理念开放的左翼人士」的马克龙取得逾百分之二十四选票排第一位，极右国民阵线的马琳勒庞（Marine Le Pen）以百分之二十一点三选票紧随其后；排头两位的候选人都没能取得过半数选票，他们将在五月七日的第二轮投票一决高下。首轮选举后进行的民调显示，马克龙将在第二轮投票得到压倒性胜利，百分之六十四受访者表示支持这位前经济部长，马琳勒庞的得票率可能只有百分之三十六，两者形势悬殊。

假设民调靠得住，而不是英国公投脱欧和美国总统大选那样爆出冷门结果，那么马克龙就笃定成为法国有史以来最年轻的总统，比他年长二十五岁的忘年恋妻子布莉姬（Brigitte Macron）则是第一夫人。

没有丰富从政经验的马克龙凭什么异军突起？很大程度拜现任总统奥朗德不得民心所赐。奥朗德执政五年以来，法国经济疲弱不振，社会怨气与日俱增，他在民望长期低迷的情况下，也总算有点自知之明，早已黯然放弃竞逐连任，所属的左派社会党由四十九岁前教育部长阿蒙（Benoit Hamon）出战。问题是，法国选民厌倦了传统政客的庸碌无能，尤其是社会党无法带领国家面对各种各样的挑战，包括失业率高达一成，恐怖袭击频仍，故阿蒙的得票率只有百分之六点三六，排在可怜的第五位，几乎因无法取得百分之五选票而按规定没资格报销竞选经费。经此一役，社会党可谓濒临形象破产，短期难以翻身。

另一边厢，右派的共和党候选人菲永（Francois Fillon）在竞选初期曾被列为热门人马，其后却卷入聘用妻子及子女「吃空饷」的丑闻，民望急挫，加上共和党人同样被选民视作庸碌颟顸的传统政客，因此菲永这位前总理的得票率仅两成，排第三位而出局。

几十年来轮流执政的社会党与共和党，如今皆被唾弃，反映法国人企图把希望寄托于新脸孔，不管那些「奇能异士」有没有从政经验，总之换了人再说。正常而言，走中间路线的候选人缺乏形象鲜明的优势，未必容易讨好选民，马克龙耍出的是一套「亲商、亲欧又支持福利政策」的组合拳，政纲难免予人奇怪的感觉，可是此君歪打正着，由于另一张新脸孔是马琳勒庞，她被形容为「法国最危险的女人」，立场之偏激跟美国总统特朗普不遑多让，因此温和的马克龙顿成宠儿。

厌倦传统政客，不满社会现状，渴望世代交替，但又害怕在野三十多年的国民阵线一旦执政掌权将会破坏「自由、平等、博爱」等等核心价值，种种因素令马克龙在波谲云诡的政治光谱两极之间脱颖而出。

若然依照民意调查所显示的形势发展下去，马克龙真的成为法国总统，这位「向右翼理念开放的左翼人士」可以左右逢源为法国擘画崭新局面吗？对于欧洲而言，他的亲欧态度当然值得欢迎，欧盟可免于土崩瓦解之危，不过对于法国来说，一切言之尚早，因为紧接而来的是六月国会选举。

马克龙去年四月创立的前进党是一个未经考验的小党，如果在国会选举之中无法趁势取得可观的议席，他始终要拉拢传统的主流政党组成联盟，说不定还须仰仗社会党与共和党的鼻息。万一国会受控于难以合作的在野党，马克龙则更沦为弱势总统，执政路上必然荆棘满途。

可以这么说，即使成功入主爱丽榭宫，马克龙只是赢了上半场，下半场的胜负关键在于能否取得国会控制权。