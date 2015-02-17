香港《信报》：兼顾利率汇价 人行放水任务艰巨

（2月17日财经评论）

习广思

打新资金全线回流、人行春节前大幅释放流动性，令A股近几个交易日牛气充盈，细价股、创板股等投机味道较浓的股份升势特别强劲。放水预期本来是伴随人民币贬值的估算，但有分析认为，中国在外债高企的情况下，不能容许人民币汇价大幅贬值。人行如何维持宽松货币政策，同时维持汇率稳定，的确是一大考验。人行最新数据显示，中国1月广义货币（M2）按年增长10.8%，逊于预期增长12.1%，分别比去年12月和2014年1月低1.4%和2.4%；去年12月M2按年增长12.2%。流通中货币（M0）按年跌17.6%，大大逊于预期跌0.5%，M0去年12月增长2.9%。今年首月净投放现金为2,781亿人民币。

按照以上数据，每周二及周四的人行货币投放操作仍有空间放水，因而支持近期A股向上行情。有大行更预期，年假后人行或再减息。与其他国家一样，中国正在加大货币刺激力度，以提振经济。然而，与其他国家不一样的是，中国不会通过货币贬值来刺激经济。原因是人民币汇率持续疲软，会造成中国企业外债急升，且构成严重偿付压力。据国际清算银行估计，中国企业债务达1.1万亿美元，若美元兑人民币持续升值，这天量的外债将愈滚愈大，偿兑成本急速上升；因此，中国不得不通过其他抑制人民币跌势的措施，来抵销减息等宽松政策的影响。人民币较一年前触及的高点回落了2.9%，但相对其他亚洲货币，兑美元贬值幅度其实非常温和。

在进退维谷的情况下，金融机构预测人民币与墨西哥披索，今年将成为兑美元可能升值的货币。人民币升值，不论涨幅多少，都会影响中国刺激经济措施的效果，打击出口竞争力，拖累已经减速的经济。人行在此背景下，既不能下猛药大手减息，又要顾及周边国家货币贬值，从而影响国内竞争力。如何做到平衡，实在是艰巨的任务。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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