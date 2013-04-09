《星岛日报》：铁娘子已逝 撒切尔主义留名

（4月9日社评；另，戴卓尔夫人为香港对撒切尔夫人的译称）

英国前首相戴卓尔夫人病逝，她的历史功过，港人最看重把香港管治权和平交回中国。世界政治舞台上，则看重她的强硬右倾作风，留下“戴卓尔主义”的遗产。

戴卓尔夫人在1982年首次以首相身分访华，在步下人民大会堂石阶时摔了一跤。她原本希望延长英国对香港的管治，邓小平不客气地顶回去，表明不会做第二个李鸿章。

形势比人强，中英谈判结果是中国恢复行使对港主权，但香港生活方式50年不变。一向反共的戴卓尔夫人，对于把香港交回共产主义的中国始终耿耿于怀。

戴卓尔夫人的右倾保守主义路线，与时任美国总统列根志趣相投，对戴卓尔夫人来说，任内苏联共产集团的瓦解，显然比香港回归中国令她光采。戴卓尔夫人在香港问题软化，但在维护英国对福克兰群岛管治、在欧洲一体化中维护英国利益，以及对付国内工运势力和福利主义方面，充分发挥“铁娘子”本色。

当年英国长期被形形色色的工潮瘫痪，国家一片衰败。戴卓尔夫人认为工会职业搞手为了自己的利益出卖了工人和大众。当她成为英国第一位女首相，坚持工人应以工作而非罢工来改善生活，强硬对付工潮，数年后终令经济脱困。

“戴卓尔主义”源于百姓体验到工人权利和福利主义走过了头的苦楚，铁娘子最可贵之处，是没有像其他政客般滑头，坚持迎难而上，最后成功拨乱反正。虽然她的右倾主义最后走过了头，终被党内倒戈下台，但她的成功经验，至今仍然对西方在创富和均富的平衡，提供宝贵的参考。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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