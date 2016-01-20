香港《经济日报》：内地经济低速 中央改革要减痛

（1月20日社评）

内地去年经济续弱，市场料人行势再松货币，惟中央明示今年重点是供给侧改革，经济将呈L形走势，难望大松货币谷经济，真正关键还在能否营造稳定环境、防范风险，捱过阵痛。

市场憧憬松银根 中央决心改革

去年全年内地经济增长6.9%，其中第四季增长更只6.8%，略逊市场预期，惹外界憧憬人行将加码减息降准，以撑经济，惟市场实不应对中央再松银根有过高期望。

中央近月已多番放风，今年不再搞短期刺激，将力推供给侧改革，促工业去产能、楼市去库存等，其过程阵痛难免。国家主席习近平周一更明言，经济正面临「速度换档」的转折点，反映中央已有心理准备，未来两三年经济料续呈低速横行的「L形」走势，无意如过往般千方百计谷起经济。故人行纵再放水，相信只为吊吊盐水，力度有限。

中央决心推供给侧改革下，能否守住每年增长6.5%的底綫，外界疑虑不轻。因落实供给侧改革难度极大，就如工业去产能，难免要促经营不善的「殭屍企业」关停破产，恐导致工人下岗、损地方经济；中央拟促房企减价以去楼市库存，会否触发楼价大跌、戳破庞大泡沫，产生大量呆坏帐、令民众财产被蒸发，惹金融以至社会大动荡，亦须加防范。

故中央若要落实供给侧改革，为未来创造更大改革红利，眼前挑战实是如何营造稳定的环境、防范可能发生的风险，纾减改革阵痛。

要营造稳定环境的关键是打好信心战，向外界彰显中央驾驭经济周期变化、推进改革的能力。此须中央理顺出招节奏，除改革措施要有序推行，莫急于求成，一些为经济补底的措施更应尽早绸缪，如中央不愿打货币战斗贬值，尚有何板斧保出口？如何藉今年扩大财政支出，及早应对供给侧改革对经济社会各环节尤其就业的冲击？

供给侧改革困难 稳信心防风险

至于中央要防范风险，关键是金融，要汲取近月内地股滙剧震的教训，防金融波动不断徒添经济压力。中央还须全面检视供给侧改革对金融的冲击，做足风险评估与压力测试，备妥金融工具，在企业关停潮、楼价跌势等冲击一旦加剧时，亦有办法可化解震荡。

故投资者要观察今年内地经济，关键非人行再减息降准多少次，而是中央能否营造稳定环境、防范风险，纾减短期阵痛，让供给侧改革顺利落实，为长远发展注入更大动力。（完）