香港《经济日报》：美中朝堆筹码 能否有惊无险？

（4月13日社评）

朝鲜半岛局势剑拔弩张，环球金融市场却相对平静，认为中美朝都不想打仗，各方不断堆叠筹码旨在吓唬。北韩领袖金正恩或再有动作，但相信不会越美国底线，危机可能有惊无险拖过去。

今次朝鲜核危机与过去最大的不同，是狂人特朗普上台任美国总统，当叙利亚以化武对付平民后，即射飞弹轰击叙军，藉此对北韩收敲山震虎作用。此举还可向中国示警，若不对北韩施压，美国将单独出手，更已在上周中美峰会结束后调派航空母舰卡尔文森号转赴朝鲜半岛水域。

目前形势看似高度紧张，但市场却未见恐慌，昨更在特朗普主动与国家主席习近平通电话后，金融市场即回稳，对朝鲜局势最敏感的南韩股市，更微升收市。

所以如此，相信是市场从种种因素认为，美中朝都不愿动武。习特通电话，就朝鲜半岛局势交换意见，外界不乏猜测中美是否就动武争取共识。但特朗普前天指中国若助解决北韩问题，中美贸易将改善，反映他希望威迫利诱北京做和事老，折射出他不是真的想打。

此不难理解，美国炸叙利亚军事机场容易，但要炸毁深埋地底的北韩核设施却难，若引致北韩轰击南韩，则美韩陷入战争泥淖，难如对付叙利亚般空袭一轮了事。

中国更不想朝鲜半岛起战火，除了势将有大量北韩难民涌入外，更不愿失去北韩此缓冲，让美军势力直抵国门。故中方正不断向朝施压，除把北韩煤炭退还外，还透过官媒警告一旦北韩核试，中国将会支持安理会对北韩实施石油进口制裁。

金正恩虽要摆强硬姿态，就如过去多番透过核试巩固在国内权威，担心一旦向外示弱，可能引发国内潜在势力蠢动。假如他仍一意孤行核试，最终只会招来美军开火，北韩并无机会打赢，最多只能与南韩玉石俱焚，对他并没好处。他摆姿态走过场非无前例，如2012年上台之初核试和射导弹引发危机，最终以阅兵作下台阶。他多番操弄核讹诈，讨得利益又增进核武发展，足见他精准盘算，善用国际矛盾与形势，故外界虽然认为北韩铁幕太厚，金正恩心意难测，但主流仍认为他孤注一掷的机会不大。

美舰兵临城下，危机能否消弭的关键在于金正恩，只要他克制不作过火行动，这次危机可望拖过去。（完）