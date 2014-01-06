《信报》：世界经济引擎换角 新兴市场让位欧美

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（1月6日社评）
美国联储局主席贝南奇上周五在美国经济学会费城年会上表示美国经济会加速增长。照当前国际经济形势观察，以美国为首的发达经济体增长加速，可望成为推动今年世界经济复苏的主力引擎；反之，新兴市场国家则需要加快进行内部结构调整，发展面临挑战，逆转了金融危机后，全球经济增长主要由新兴市场带动的格局。
据《经济学人》去年12月中对今年全球经济形势的评估，认为2014年是“发达四国时代”。换言之，发达经济体今年重领风骚，新兴市场则展露疲态，相形见绌。
无可否认，从目前全球复苏现状看，欧美经济今年的确续有好转的条件。欧罗区12月PMI终值攀上52.7；美国12月供应商管理协会制造业PMI亦处于2年半高位。
不少国际机构和投资银行都上调美国经济今年的增速。照目前形势看，除日本将于今年四月上调消费税，令复苏有倒退风险外，欧罗区和美国的增长基础明显得到了强化。因此，联储局启动退市后，短期内不排除激发资金流出新兴市场地区。
新兴市场“脆弱五国”的经济困境迄今未见起色。以印度为例，国际机构普遍估计，该国去年经济增速低于5%，创10年来新低。一旦美国退市引发资金外流，势必对这些经常账逆差国造成冲击。
综合而言，今年美国经济可望加快复苏，联储局逐步退市，在欧美发达经济体扩张动力增强下，新兴市场国家的内部结构纰漏再难掩盖；以往过度依赖外部资金满足国内投资和消费需求的风险恐怕亦会进一步浮现，并诱发国内金融与经济动荡，成为威胁今年全球经济稳定增长的主要风险来源。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。